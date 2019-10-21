Timsahın karnından çıkanlar görenleri şoke etti! Kan donduran olay böyle yaşandı!
Timsahın karnından çıkanlar görenleri şoke etti! Kan donduran olayın adresi Afrika ülkesi olan Zimbabve oldu. Sosyal medyaya düşen görüntüler ülkeyi ayağa kaldırdı. Video milyonlarca kez izlendi. Kaybolan çocuk timsahın karnından çıktı. Timsahlar, sıcak bölgelerde bataklıklar ve su kenarlarında yaşayan vücudu kemiksi pullarla örtülü sürüngenleri içeren bir takım. Bu takımın familyaları Alligatoridae, Crocodylidae ve Gavialidae'dir. Crocodilia takımı, Kretase döneminin sonlarında, yaklaşık 84 milyon yıl önce ortaya çıkmış iri sürüngenlerdir.
TİMSAHLAR
Amerikan timsahı ve krokodiller büyük ve pullu sürüngenlerdir ve çok güçlü çenelere sahiptirler. Nehir kenarlarında ve bataklıklarda yaşarlar. Balık, memeli hayvanlar, kaplumbağa ve kuşlar ile beslenirler.
Timsahlar gezegenimizde yaşayan en büyük sürüngenler olup boyları 7 metreye ve ağırlıkları 1.120 kiloya ulaşabilir. Amerikan timsahları daha küçüktür. Caymanlar, gavialslar, amerikan timsahı ve krokodiller timsah grubuna aittirler. Amerikan timsahları krokodillerden ayırt edilebilir, çünkü; geniş ve yassı bir burna sahiptir ve dişleri, çeneleri kapandığında, görünmemektedir.