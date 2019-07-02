Günlük burç yorumları – 2 Temmuz 2019 Salı | Tam Güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek?
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? Tüm dünyada heyecanla beklenen, (Kehribar olarak da bilinen) tam Güneş tutulması için geri sayım sürüyor. Yılın son Güneş tutulması Yengeç burcunda olacak. Güneş tutulmasının burçlara etkisinin ne olacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, 2019 yılının son güneş tutulmasından burçlar nasıl etkilenecek? İşte 2 Temmuz Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Bazı kalıp düşüncelerinizi esnetmeniz gereken durumlar olabilir. Hayatınıza oldukça neşe ve anlayış getirecek. Alışık olmadığınız şeyler deneme vakti. Çevrenizin etkisi altında çok fazla kaldığınız için, küçük yanılmalar her zaman mümkün. Özellikle ikili ilişkilerinizi yanlış temeller üzerinde geliştiriyorsunuz. Mars sabit burç Kova'da ilerlerken, çevrenizdeki kişilerle işbirliklerine gireceksiniz. Bazı fikir ayrılıkları nedeniyle tartışmalar yaşayabilirsiniz.
BOĞA:
Tam Güneş tutulması zaten sabit yapınızı etkileyerek sizi daha da üşengeç bir konuma sokabilir. Karar almak için uygun bir gün olmayacak. Fikirlerinizde aşırılığa kaçmamalısınız. İşbirlikleri ve iletişim konularında yapacağınız önemli gelişmeler mevcut. Bugün kendinizi ortaya koyacaksınız. Çevrenizin sizin için ne düşündükleri konusunda tereddütleriniz olabilir. Güç bağı oluşturacağınız kişilerin sizin için önemli olduğunu unutmamalısınız.
İKİZLER:
Zamandan tasarruf etmeniz gerekmeden emin adımlarla gün içi bütün niyetlerinizi gerçekleştirebileceksiniz. Verdiğiniz sözleri tutma zamanı. Mars kombinasyon burcunuzda ilerlerken enerjinizi ortaya çıkarıyor. Kişisel ve sosyal ilişkilerinizi destekleyen tavırlar sergileyeceksiniz. Aynı anda birkaç kişiye söz vermeniz mümkün. Randevularınıza gereken önemi vermelisiniz. Bugün, yaşam enerjinizin güçlü olması partnerinizin de hoşuna gidebilir.
YENGEÇ:
Sürüncemede kalan işler tekrardan gündeme gelebilir. Fiziksel olarak yorulmasanız bile zihinsel olarak meşgul olacağınız günlerdesiniz. Yeni oluşturacağınız planlar için kişisel desteklere ihtiyacınız olabilir. Yapmayı planladığınız işler konusunda ince detaylar çok önemli. Konuyla ilgili tecrübesi olan eski ve güçlü dostlarınızın fikrini almadan adım atmayın. Bireysel ilişkilerinizde başarılı bir işbirliği içinde olacaksınız. Yolculuklarla ilgili şansınız kullanmalısınız.
ASLAN:
Alışkanlıklarınızdan kolay kolay vazgeçmek istemiyorsunuz ancak hayatın değişimden ibaret olduğunu göz önünde bulundurun. Baskıcı duyguları sevmediğiniz halde, fikirlerinizi güçlü bir şekilde ortaya koymaktan korkmuyorsunuz. Bugün, birlikte çalıştığınız kişiler size karşı muhalif düşünceler içinde olabilirler. Mantıklı davranışlarınız duygusal kişilerin hoşuna gitmeyebilir. Partnerinizin sizin karizmatik etkin kişiliğinizden hoşlanması, sizde farklı duygular oluşturuyor.