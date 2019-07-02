Günlük burç yorumları – 2 Temmuz 2019 Salı | Tam Güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek?

BOĞA:

Tam Güneş tutulması zaten sabit yapınızı etkileyerek sizi daha da üşengeç bir konuma sokabilir. Karar almak için uygun bir gün olmayacak. Fikirlerinizde aşırılığa kaçmamalısınız. İşbirlikleri ve iletişim konularında yapacağınız önemli gelişmeler mevcut. Bugün kendinizi ortaya koyacaksınız. Çevrenizin sizin için ne düşündükleri konusunda tereddütleriniz olabilir. Güç bağı oluşturacağınız kişilerin sizin için önemli olduğunu unutmamalısınız.