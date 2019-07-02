BİM 2 Temmuz 2019! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...
BİM aktüel ürünler kataloğu geçtiğimiz gün yayınlanmış, salı indirimleri belli olmuştu. 2 Temmuz itibarıyla satışa çıkan aktüel ürünler şarküteri ürünlerinden oluşuyor. BİM müşterileri güncel indirim listesini araştırmaya başladı. Peki, bugün markete gidecek BİM müşterilerini hangi indirimler bekliyor olacak? Bu haftanın sürpriz ürünleri neler? İşte 2 Temmuz 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
02.07.2019 09:46
- Son Güncelleme: 02.07.2019 10:06
DİĞER GALERİLER