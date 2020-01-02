Günlük burç yorumları – 2 Ocak 2020 Perşembe
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 2 Ocak Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Dostluklarınızın pekişeceği fakat ayni zamanda arkadaşlıkların aşka dönüşeceğini hatırlatırız. Kafaca anlaştığınız kişilerin, daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali olması sizi endişelendirmesin. En azından bazı şeyleri denemelisiniz. İsteklerinizde müthiş bir artış olurken, enerjiniz genişleyecek ve amaçlarınıza ulaşmak için çok daha fazla çalışacaksınız.
BOĞA:
Bugün sevdiklerinizle aranızda önemli köprüler oluşturacaktır. Onların yanında kendinizi iyi hissedecek, ailenizle bir arada olmaktan son derece hoşnut olacaksınız. Ailenizin kadınlarıyla ortak çalışmalar yaparak, bulunduğunuz yeri güzelleştirmek isteyeceksiniz. Yine bu dönemde evinizle ilgilenecek ve yaşadığınız ortamı süslemeyeceksiniz.
İKİZLER:
Pratik davranışlarınızla bir çok kişinin önüne geçebilirsiniz. Kişisel ilişkilerinizde rekabet ortamı yaratacaksınız. Bulunduğunuz ortamlarda sizi fark etmelerini beklemeden öne atılacaksınız. Başlattığınız tüm çalışmaları inatla sürdürecek ve sonuca gideceksiniz. Aceleci tavırlarınız yüzünden zarar görmek istemiyorsanız, dikkatli olmalısınız.
YENGEÇ:
Maddi hırslarınız ön planda olacak. Kendinizi güven içinde hissetmek istiyorsunuz. Paraya ve lükse olan merakınız, sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz. Size bu konudaki hırslarınıza eşlik edebilecek kişiler arayacaksınız. Bu günlerde, kazalara karşı tedbiri elden bırakmamalısınız.
ASLAN:
Sizden çok daha yüksek statüye sahip kişilerle bir araya geleceksiniz. Bugün, aklınız biraz fazla karışacak. Bir yanda romantik, bir yanda başarı isteği içinde olacaksınız. Bu dönemde karşı cins üzerinde çekiciliğinizi kullanacaksınız. Kuracağınız beraberliklerde karlı çıkacak, ortaklıklar konusunda şanslı olacaksınız.