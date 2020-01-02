Günlük burç yorumları – 2 Ocak 2020 Perşembe

KOÇ:

Dostluklarınızın pekişeceği fakat ayni zamanda arkadaşlıkların aşka dönüşeceğini hatırlatırız. Kafaca anlaştığınız kişilerin, daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali olması sizi endişelendirmesin. En azından bazı şeyleri denemelisiniz. İsteklerinizde müthiş bir artış olurken, enerjiniz genişleyecek ve amaçlarınıza ulaşmak için çok daha fazla çalışacaksınız.