Sırada bakın ne var? 2030 yılından geldiğini söylemişti! Kehanetleri yine gerçekleşti...

Sırada bakın ne var? Zamanda yolculuk yaptığını iddia ederek 2030 yılından geldiğini açıklayan Noah'ın kehanetlerinin bir bir gerçekleşmesi sosyal medyayı salladı. 2030 yılından geldiğini ifade eden ve o yıla kadarki kehanetlerini paylaşan Noah, bazı kehanetlerini tutturdu. Tutan kehanetler nedeniyle yeniden gündeme gelen Noah, kehanetlerine yenilerini ekledi. Günümüzde sıkça tartışılan uzaylılar konusu 2028 yılının ağustos ayında resmen ilan edilecek. Aynı dönemde zaman makinesi de üretilmiş olacak. Sosyal medyada sıkça konuşulan Noah'ın kehanetlerinin tutması ise kafaları daha da karıştırıyor.Kehanet: Gelecekte olacak şeyleri bilme ve haber verme iddiasıdır.

03.01.2020 13:10 - Son Güncelleme: 03.01.2020 13:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





