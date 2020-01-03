Sırada bakın ne var? 2030 yılından geldiğini söylemişti! Kehanetleri yine gerçekleşti...
Sırada bakın ne var? Zamanda yolculuk yaptığını iddia ederek 2030 yılından geldiğini açıklayan Noah'ın kehanetlerinin bir bir gerçekleşmesi sosyal medyayı salladı. 2030 yılından geldiğini ifade eden ve o yıla kadarki kehanetlerini paylaşan Noah, bazı kehanetlerini tutturdu. Tutan kehanetler nedeniyle yeniden gündeme gelen Noah, kehanetlerine yenilerini ekledi. Günümüzde sıkça tartışılan uzaylılar konusu 2028 yılının ağustos ayında resmen ilan edilecek. Aynı dönemde zaman makinesi de üretilmiş olacak. Sosyal medyada sıkça konuşulan Noah'ın kehanetlerinin tutması ise kafaları daha da karıştırıyor.Kehanet: Gelecekte olacak şeyleri bilme ve haber verme iddiasıdır.
Daha önce 2030 yılından geldiğini iddia eden ve bir takım açıklamalarda bulunan Noah'nın adını duymuşsunuzdur. Birçok zaman yolcusu çıktı ama Noah, yalan dedektörüyle kendini ispatlamaya çalışmıştı. Noah kehanetlerini bir bir sıralamaya devam ederken tüm tahminleri gerçekleşiyor. Kehaneti yine gerçekleşen Noah, dikkatleri üzerine çekti. İşte 2030 yılından geldiğini iddia eden Noah'ın kehanetleri.