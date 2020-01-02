A101 2 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! A101'de bu hafta perşembe günü indirimleri neler?

A101 marketler sürpriz ürünleriyle müşterilerini bekliyor. Perşembe indirimleri için geçtiğimiz gün yayımlanan katalogda birçok kategoride ürünlerin yer aldığı bildirilmişti. Peki, bu hafta A101'de neler olacak? İşte A101 2 Ocak 2020 aktüel ürünler kataloğu...