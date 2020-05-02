Günlük burç yorumları – 2 Mayıs 2020 Cumartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 2 Mayıs 2020 Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ: Ani değişimlerin size kazandıracağı bir şey yok ve temkinli yapınızı ispat edeceksiniz.
Sezgilerinizin sizi yanıtılabileceğinizi düşünerek, her zamanki, temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız.
Halletmen gereken küçük çaplı işlere başlamak ve zaman ayırmak gözünde büyüyebilir. Yapacağın bir telefon görüşmesi seni düşündürebilir. Bugünlerde belli başlı konularda kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Özellikle iş konusunda yaşadığınız problemler sizde kalma ya da gitme kararı alma hissi uyandırabilir.
BOĞA: Çalışma arkadaşlarınızın da sizin yardımınıza ihtiyaçları olabilir. Parasal konularda yaşadığınız iniş ve çıkışlar yaşamanızı zorlaştırabilir. Motivasyon gücünüzü kullanabilme yeteneğiniz var.
Bir aile dostunuzdan aldığın mutlu haber gününün güzel geçmesini sağlıyor. Bilgisayarınla ilgili bir sorunla karşılaşabilirsin. Aşk planlamalarınızda olumlu sonuçlar alacağınız bir gündesiniz. Aşk konusundaki bu pozitif enerjili haliniz iş ve diğer planlamalarınızda da etki edebilir...
İKİZLER: Partnerinizle aranızda bazı derin farklılıklarınız gündeme gelebilir.
Maddi konularda istediğiniz gelişimin, arkadaş organizasyonlarına bağlı olarak değişim göstermesi, olumlu oluyor.
Karışık duygular içindesin. İlişkisinde sorunları olan bir İkizler burcuysan, belirsizlikleri sorgulayabilirsin. Gün içerisinde geçmişi bırakma ve hayatınıza güzellikleri davet etme gücünü kendinizde bulabileceksiniz. Kendinizi ifade etmek için uygun bir gün.
YENGEÇ: Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde, enerjiniz daha da olumlu etkilenecektir. Mesleğinizi kişiliğinizle birleştirmek ve kendinizi fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz.
Sporla ilgilenen bir Yengeç burcuysan bugün evde yapacağın antrenmanda kendini oldukça yorabilirsin. Karşı cinse oldukça çekici geleceğiniz ve onlarla derin sohbetler yapabileceğiniz bugünlerde duygusal konularda sevildiğinizi görmek sizlere son derece iyi hissettirebilir
ASLAN: Duygusal yaşamınızla ilgili konuları ailenizle paylaşmak zorunda kalabilirsiniz.
Bugün, kalıcı değişimler yaşamaktan yanasınız. Eski dostlarla yapacağınız geziler zevkli olacak.
Üzerinde oldukça düşündüğün bazı konuları gözünde çok büyütüyorsun. Gün boyunca bu düşünce üzerine kafa yorabilirsin. Saklamak zorunda hissettiğiniz bazı konuların yük yarattığını görerek her şeyi tertemiz bir konuma getirip yaşama sıfırdan başlamayı isteyebilirsiniz.