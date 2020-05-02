Günlük burç yorumları – 2 Mayıs 2020 Cumartesi

BOĞA: Çalışma arkadaşlarınızın da sizin yardımınıza ihtiyaçları olabilir. Parasal konularda yaşadığınız iniş ve çıkışlar yaşamanızı zorlaştırabilir. Motivasyon gücünüzü kullanabilme yeteneğiniz var.

Bir aile dostunuzdan aldığın mutlu haber gününün güzel geçmesini sağlıyor. Bilgisayarınla ilgili bir sorunla karşılaşabilirsin. Aşk planlamalarınızda olumlu sonuçlar alacağınız bir gündesiniz. Aşk konusundaki bu pozitif enerjili haliniz iş ve diğer planlamalarınızda da etki edebilir...