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Martı koca tavşanı deliğinden çıkardı, canlı canlı yedi! Böylesini ilk kez göreceksiniz

Daha önce buffalo deviren aslanlar, zürafa yiyen kaplanlar gördük ama böylesine ilk kez tanıklık edeceksiniz. Galler'deki Pembrokeshire Sahili. Kara sırtlı martı adlı bir martı türü bir tavşanı, nasıl olduysa deliğinde gözüne kestiriyor ve onlar oluyor. İşte martının, tavşanı canlı canlı yediği o anlar.

02.05.2020 08:21 - Son Güncelleme: 02.05.2020 08:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





