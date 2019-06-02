İstanbul'da pide alan genç kadına silahlı saldırı
İstanbul Kartal'da pide almak için fırının önünde bekleyen genç bir kadın silahlı saldırıya uğradı. Motosikletle olay yerine gelen şüpheliler kadının ayağına iki kez ateş ederken, saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
02.06.2019 10:54
- Son Güncelleme: 02.06.2019 11:16
Olay, saat 19.00 sıralarında Kartal Yalı Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosikletle fırından pide alan kadının yanına gelen şüpheli şahıslar, bir anda motosikletten inerek, kadına tabancayla ateş etti.
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