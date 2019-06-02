İstanbul'da pide alan genç kadına silahlı saldırı

İstanbul Kartal'da pide almak için fırının önünde bekleyen genç bir kadın silahlı saldırıya uğradı. Motosikletle olay yerine gelen şüpheliler kadının ayağına iki kez ateş ederken, saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

02.06.2019 10:54 - Son Güncelleme: 02.06.2019 11:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





