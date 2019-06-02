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İstanbul'da pide alan genç kadına silahlı saldırı

İstanbul Kartal'da pide almak için fırının önünde bekleyen genç bir kadın silahlı saldırıya uğradı. Motosikletle olay yerine gelen şüpheliler kadının ayağına iki kez ateş ederken, saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

02.06.2019 10:54 - Son Güncelleme: 02.06.2019 11:16
İstanbul'da pide alan genç kadına silahlı saldırı

İstanbul Kartal'da fırından pide aldığı esnada bir kadın silahlı saldırıya uğradı.

İstanbul'da pide alan genç kadına silahlı saldırı

Yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da pide alan genç kadına silahlı saldırı

Olay, saat 19.00 sıralarında Kartal Yalı Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosikletle fırından pide alan kadının yanına gelen şüpheli şahıslar, bir anda motosikletten inerek, kadına tabancayla ateş etti.

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İstanbul'da pide alan genç kadına silahlı saldırı

Kaldırımda bekleyen kadının ayağına yakın mesafeden iki el ateş eden şüpheliler, daha sonra motosiklete binerek kayıplara karıştı. Yaşanan olay karşısından yaralanan kadın, panik içinde fırına tekrar girmeye çalıştı.

İstanbul'da pide alan genç kadına silahlı saldırı

Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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