Günlük burç yorumları – 2 Ağustos 2019 Cuma

KOÇ:

İyi ya da kötü olsun, niyetleriniz zihninizde belirmektedir bu yüzden kendiniz için en iyisini düşünüp olumlu cümleler kurmaya dikkat edin. Amaçlarınızı gerçekleştirmek için gerekli iş birliğine ihtiyacınız olacak. Arkadaşlarınızın size göstereceği dostluk karşısında, daha cesur davranacaksınız. Kendinizi güçlü hissetmeniz için, motivasyona ihtiyacınız var. Düşüncelerinizin onaylanması ile, hedefleriniz belli bir aktiflik kazanacak. Bugün Ay'dan olumlu etkiler alıyorsunuz.