Günlük burç yorumları – 2 Ağustos 2019 Cuma
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 2 Ağustos Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
İyi ya da kötü olsun, niyetleriniz zihninizde belirmektedir bu yüzden kendiniz için en iyisini düşünüp olumlu cümleler kurmaya dikkat edin. Amaçlarınızı gerçekleştirmek için gerekli iş birliğine ihtiyacınız olacak. Arkadaşlarınızın size göstereceği dostluk karşısında, daha cesur davranacaksınız. Kendinizi güçlü hissetmeniz için, motivasyona ihtiyacınız var. Düşüncelerinizin onaylanması ile, hedefleriniz belli bir aktiflik kazanacak. Bugün Ay'dan olumlu etkiler alıyorsunuz.
BOĞA:
Cinsiyetiniz fark etmeksizin etrafınızdaki önemli bazı erkeklerin desteklerini alarak kariyerinize devam edebilirsiniz. Yeni mesleki kararlar alabilirsiniz. Düşüncülerinizi duygusal bir şekilde ele aldığınız için, olaylara karamsar bir şekilde yaklaşıyorsunuz. Bugün idealleriniz konusunda ısrarcı bir tavır takınacaksınız. Gücünüzü ilişkileriniz de yansıtmak istemeniz, sizi çekici yapıyor. Ailenizdeki olumsuzluklara ilgilenmek, vaktinizi alabilir. Boyun kaslarınıza dikkat edin.
İKİZLER:
Maddi konularda bereketinizin arttığı günler geçirebilirsiniz. Sosyal açıdan oldukça olumlu olacak bu süreçte yeni çevreler edinebilirsiniz. Düşüncelerinizden taviz vermek istemediğiniz için, bugün inatçı fakat aktif bir gününüzdesiniz. Müdahaleci yönlerinizi kullanmalı ve yanlış giden işlerinizi hızlı bir şekilde düzeltmelisiniz. Arkadaşlarınızın bir çoğu sizden farklı düşüncelere sahip olmalarına rağmen, duygusal bağlarınızı güçlü tutmaktan hoşlanıyorsunuz.
YENGEÇ:
Düşüncelerinizi verimli tutmak özellikle aile ilişkilerinde sizi mutlaka verimli kılacaktır. Akşam saatlerinde alacağınız haberler huzurunuza huzur katacak.Sezgilerinizin oldukça yüksek olduğu bir gün . Sıra dışı düşüncelerinizi çılgınlık olarak yorumlamayın. Her zaman, geleneksel davrandığınız için, farklı bir tarzda hareket etmek istemiyorsunuz. Kazançlarınızla ilgili, sınırlarınızı genişletmek isteyişinizi, çevresel koşullarınızla birlikte değerlendirmelisiniz.
ASLAN:
Hayatınıza dair karar alırken dikkatli olmanızda fayda var. Mevcut durum zorlayıcı görünürse görünsün, bitmek zorunda olduğunu hep hatırlayın. Ay burcunuzda ilerliyor. İş yaşantınızı askıya alacak ve duygusal konularınıza ağırlık vereceksiniz. Bugün, partnerinizin güçlü özelliklerinden etkilenebilirsiniz. Fakat onun inatçı tavırları canınızı sıkacaktır. Verilen sözlerin önemli olduğunu hatırlatmak zorunda kalmak istemiyorsunuz. Sezgilerinizin güçlü olduğu bir gün.