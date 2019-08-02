Yeşilçam'ın 'Yedi Cüceler'inden biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan "Pamuk Prenses ve 7 Cüceler" filminde yer alan cücelerden biriydi Ali Bayar. Uykucu karakterini canlandıran Ali Bayar ortalardan bir kayboldu bir daha da gören olmadı. Ali Bayar yıllar sonra sosyal medyaya ortaya çıktı. Torunları ve çocukları ile instagram hesabından fotoğraflar paylaşan Ali Bayar'ı yıllar çok değiştirmiş. İşte "Uykucu" karakterini canlandıran Ali Bayar'ın son hali...

02.08.2019 09:10 - Son Güncelleme: 02.08.2019 09:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





