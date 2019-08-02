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Yeşilçam'ın 'Yedi Cüceler'inden biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor

Yeşilçam'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan "Pamuk Prenses ve 7 Cüceler" filminde yer alan cücelerden biriydi Ali Bayar. Uykucu karakterini canlandıran Ali Bayar ortalardan bir kayboldu bir daha da gören olmadı. Ali Bayar yıllar sonra sosyal medyaya ortaya çıktı. Torunları ve çocukları ile instagram hesabından fotoğraflar paylaşan Ali Bayar'ı yıllar çok değiştirmiş. İşte "Uykucu" karakterini canlandıran Ali Bayar'ın son hali...

02.08.2019 09:10 - Son Güncelleme: 02.08.2019 09:12
Yeşilçam'ın 'Yedi Cüceler'inden biriydi! Son hali görenleri şaşırttı

Türk sinema tarihinde unutulmaz filmler arasında yer alan "Pamuk Prenses ve 7 Cüceler" filminde "Uykucu" karakterini canlandıran Ali Bayar'ın son hali görenleri şaşırttı.

Yeşilçam'ın 'Yedi Cüceler'inden biriydi! Son hali görenleri şaşırttı

Zeynep Değirmencioğlu, Belgin Doruk, Suna Selen, Salih Güney ve Ömer Dönmez'in başrollerini paylaştığı 1970 yapımı Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler filmindeki 'Uykucu' karakteriyle hafızalara kazınmıştı. O zamanlar 15 yaşındaydı.

Yeşilçam'ın 'Yedi Cüceler'inden biriydi! Son hali görenleri şaşırttı

1956 Sivas, Divriği doğumlu olan Ali Abbas Bayar da daha sonrasında film çevirmedi.

Yeşilçam'ın 'Yedi Cüceler'inden biriydi! Son hali görenleri şaşırttı

İŞTE ALİ BAYAR'IN SON HALİ

Yeşilçam'ın 'Yedi Cüceler'inden biriydi! Son hali görenleri şaşırttı

Ali Abbas Bayar, Instagram'da kızı ve torunlarıyla fotoğraflarını paylaşıyor.

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