Cuma mesajları: En güzel anlamlı, hadisli ve resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar
Cuma mesajları... İslam alemi öğle vakti cemaat ile birlikte kılınan cuma namzı için hazırlıklara başladı. Cuma namazı öncesinde Müslümanlar birbirlerinin cumasını tebrik etmek için birbirlerine cuma mesajları gönderirler. İnsanların kaynaşmaları açısından önemli bir gün olan bu mübarek güne özel en güzel ve anlamlı cuma mesajları içeriğini derledik. İşte hadisli, en güzel, anlamlı ve resimli cuma mesajları...
02.08.2019 09:36
- Son Güncelleme: 02.08.2019 09:36
Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. (Müslim, Cum'a 17, 18) Cumanız mübarek olsun.
Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar.
'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile… Hayırlı Cumalar dilerim.
Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin! Tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim.
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