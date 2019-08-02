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Cuma mesajları: En güzel anlamlı, hadisli ve resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları... İslam alemi öğle vakti cemaat ile birlikte kılınan cuma namzı için hazırlıklara başladı. Cuma namazı öncesinde Müslümanlar birbirlerinin cumasını tebrik etmek için birbirlerine cuma mesajları gönderirler. İnsanların kaynaşmaları açısından önemli bir gün olan bu mübarek güne özel en güzel ve anlamlı cuma mesajları içeriğini derledik. İşte hadisli, en güzel, anlamlı ve resimli cuma mesajları...

02.08.2019 09:36 - Son Güncelleme: 02.08.2019 09:36
Cuma mesajları: En güzel anlamlı, hadisli ve resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Resimli, hadisli cuma mesajları burada... Müslümanların bayramı olarak bilinen bu mübarek günde sizde en güzel ve yeni cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Sayfamızda en yeni cuma mesajlarını derledik. İşte 2019 resimli, hadisli ve en güzel anlamlı cuma mesajları...

Cuma mesajları: En güzel anlamlı, hadisli ve resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. (Müslim, Cum'a 17, 18) Cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar.

Cuma mesajları: En güzel anlamlı, hadisli ve resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin! Hayırlı cumalar.


Allah'ım! Cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. (Ebu Dâvûd, Vitr, 32.) Cumanız mübarek olsun.

Cuma mesajları: En güzel anlamlı, hadisli ve resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile… Hayırlı Cumalar dilerim.

Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin! Tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim.

Cuma mesajları: En güzel anlamlı, hadisli ve resimli cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Ya Rab... Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver... Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı cumalar.

Allah'ım, aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Cumamız mübarek olsun, amin!

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