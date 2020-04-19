Günlük burç yorumları – 19 Nisan 2020 Pazar

YENGEÇ:

Gireceğiniz sosyal ortamlarda kendinize özgü düşüncelerinizde dikkat çekeceksiniz. İsteklerinizin sınırı yok ama, her şeyi kafanızda öyle güzel kombine ediyor ve her şeyi en ince noktasına kadar hesaplıyorsunuz ki, sizi anlamak için, yaptığınız işlere bakmak lazım. Konuşmaktansa çalışmayı tercih edenlerdensiniz.



