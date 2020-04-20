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Sosyal medyanın gündemine oturan dikkat testi! Hangi uçak ters yönde uçuyor?

Bu soruların doğru cevabını çok az kişi biliyor. Detayları fark etmekte ne kadar dikkatlisiniz? İşte size bunu öğrenmek için fırsat. Bu dikkat testi, sosyal medyanın gündemine oturdu. Birçoğu kolay gibi görünse de aldatıcı ve bir o kadar da uğraştırıcı. İşte ne kadar dikkatli olduğunuzu ölçen, sosyal medyanın gündemine oturan dikkat testi. (NOT: CEVAPLAR FOTO GALERİNİN SONUNDA)

20.04.2020 07:38 - Son Güncelleme: 20.04.2020 07:38
Sosyal medyanın gündemine oturan dikkat testi! Hangi uçak ters yönde uçuyor?


Bu haritadaki uçaklardan bir tanesi test yönde uçuyor. Peki bu karmakarışık havayolu trafiğinde hangi uçağın yolundan saparak ters yönde uçtuğunu bulabilir misiniz?

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Sosyal medyanın gündemine oturan dikkat testi! Hangi uçak ters yönde uçuyor?


Güvercinler arasına gizlenmiş kediyi görebildiniz mi? İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre söz konusu karedeki kediyi en erken tespit eden kişinin rekoru 18 saniye.

Sosyal medyanın gündemine oturan dikkat testi! Hangi uçak ters yönde uçuyor?


Resimdeki yavru köpeği fark ettiniz mi?

Sosyal medyanın gündemine oturan dikkat testi! Hangi uçak ters yönde uçuyor?


Ekmek kızartma makinesini bulun

Sosyal medyanın gündemine oturan dikkat testi! Hangi uçak ters yönde uçuyor?


Can simitleri arasındaki donutu (tatlı çörek) bulun.

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