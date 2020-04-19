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Önce ateş yaktı sonrası inanılmaz! Milyonlarca kişi Youtube'ta onu izledi...

Evde kalan vatandaşlar sosyal medyada takılarak vakit geçiriyor. Son zamanlarda YouTube'ta videoların izlenme sayılarında da büyük artış yaşanıyor. YouTube'ta en çok ilgi gören çalışmaların başında ise kısıtlı imkanlarla ortaya çıkarılan başarılı işler geliyor. Bunların başında da ormanda ilkel yöntemler kullanarak ağızları açık bırakan yapılar inşa eden bu YouTuber var. Çektiği videolarla milyonları kendine hayran bırakmayı başaran bu genç, yaptığı son eserle de çok konuşuldu. İşte YouTube'taki videoları izlenme rekorları kıran o gencin son eseri...

19.04.2020 08:26 - Son Güncelleme: 19.04.2020 08:26
Önce ateş yaktı sonrası inanılmaz! Milyonlarca kişi Youtube'ta onu izledi...

Youtube fenomeni genç adam ilginç işlere imza atmaya devam ediyor.

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Önce ateş yaktı sonrası inanılmaz! Milyonlarca kişi Youtube'ta onu izledi...

Bu kez toprak ve taşlarla izleyenleri şaşırtmayı bildi!

Önce ateş yaktı sonrası inanılmaz! Milyonlarca kişi Youtube'ta onu izledi...
Önce ateş yaktı sonrası inanılmaz! Milyonlarca kişi Youtube'ta onu izledi...
Önce ateş yaktı sonrası inanılmaz! Milyonlarca kişi Youtube'ta onu izledi...
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