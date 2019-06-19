BİM'de cuma günü sürprizi! 21 Haziran 2019 BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?
21 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Cuma günü sürprizleriyle müşterilerinin karşısına çıkacak olan BİM'in yayınladığı katalogda züccaciye ürünleri dikkat çekiyor. Hava soğutucudan çay makiesine, 12 parça dekorlu finan setinden güvenlik kamerasına birçok ürün müşterilerini bekliyor olacak. Öte yandan tekstil ürünleride katalogda yer alan kampanyalar arasında. Peki, bu hafta BİM'de neler olacak? İşte 21 Haziran 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
19.06.2019 09:46
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