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Akıllara durgunluk veren olay! Timsahın karnından çıkanlar kan dondurdu!

Afrika ülkesi Zimbabve'de bir kasabada yaşanan olay herkesi şoke etti. Köylülerin şüphelendiği timsahın içini açınca gördükleri manzara karşısında şoka uğradılar! Sosyal medyada yayılan bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. Görenleri dehşete düşüren o görüntüler milyonlarca kez izlendi. Köylüler günlerdir kaybolan çocuğu bulmak için köyün her yerini aradı. Acı gerçek köylüler tarafından yakalanan timsahın midesinden çıktı.

17.07.2019 18:52 - Son Güncelleme: 17.07.2019 18:56
Akıllara durgunluk veren olay! Timsahın karnından çıkanlar kan dondurdu!

Afrika ülkesi Zimbabve'de bir kasabada yaşanan olay herkesi şoke etti. Köylülerin şüphelendiği timsahın içini açınca gördükleri manzara karşısında şoka uğradılar!

Akıllara durgunluk veren olay! Timsahın karnından çıkanlar kan dondurdu!

Köylüler bir çocuğa saldırıp öldürdüğünden şüphelendikleri timsahı avlamayı başardı.

Akıllara durgunluk veren olay! Timsahın karnından çıkanlar kan dondurdu!

Dev timsahın karnını keserek içine baktıklarında ise korkuları gerçek oldu.

Akıllara durgunluk veren olay! Timsahın karnından çıkanlar kan dondurdu!

Timsahın karnında öldürdüğü çocuğun kalıntıları bulunuyordu.

Akıllara durgunluk veren olay! Timsahın karnından çıkanlar kan dondurdu!

Ülkede yaşanan yoğun yağışlar nehirlerin taşmasına neden olmuş ve bu nehirlerde yaşayan timsahlarda civar köylerde yaşayan köylülere saldırmaya başlamıştı.

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