Günlük burç yorumları – 18 Haziran 2019 Salı

ASLAN:

Anatomide kalbi temsil ediyor oluşunuzdan ötürü ve dünden kalan dolunayın etkisi ile çok fazla geçmiş sorunlarla boğuşmanız gerekebilir. Bugün, maddi konularla ilgili araştırmalarınızı yönlendirmek isteyeceksiniz. Yakın ilişki içinde olduğunuz kişilerle fikir alış verişi içinde olmanıza rağmen en son sözü kendiniz söylemek istiyorsunuz. Dış görünüşünüzün munisliği çevrenizdeki kişilerin yanılmasına neden oluyor. Bazen kendinizi aşırı zorluyor ve yoruyorsunuz. İş yerinde göz önünde olduğun bir gün. Memnun olmadığın bir işte çalışıyorsan, bugün yeni iş başvuruları yapabilirsin.