Günlük burç yorumları – 18 Haziran 2019 Salı
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 18 Haziran Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Beslenmenize dikkat etmelisiniz. İleri yaşlara sahip Koç'ların yeşil sebze, salata ile beslenmesi iyi gelecek ve dinçlik verecektir. Bugün sıra dışı konular ilginizi çekecek fakat sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki, hiç kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz. Duygularınız atakta fakat sakinsiniz. Mesleki konularda işlerinizin yavaşlamasını fırsat bilerek, ihmal ettiğiniz konuları gündeme getirmelisiniz. Maddi konularda elinizden istemediğiniz bir para çıkabilir. Bugün duygularını yine yoğun bir şekilde yaşarken, kendini daha somut konulara adapte olmak konusunda zorlayabilirsin.
BOĞA:
Fazlaca realistik bakış açınız bazen kariyerinizin önündeki en büyük engel olabiliyor. Maddi konularda zorluk çekebilirsiniz. Akıllıca davranmalısınız. Siz her anlamada tatmin sağlayacak işlerden hoşlanmanıza rağmen, olaylara aktiflik kazandırmak için zamana ihtiyacınız var. Mars Yengeç burcunda ilerlerken olabilecek sorunları önleme için, küçük molalar vermeli ve her şeyi ince ayrıntılarına kadar düşünmelisiniz. Bugün, detaylar canınızı sıkabilir. Yardımlaşma temasının ön plana çıktığı bir gün… İş yerindeki arkadaşlarının gün içinde sana ihtiyacı olacak.
İKİZLER
Bugünlerde insanları sorgulayarak onları daha çok köşeye sıkıştırarak ilerlemek ve bazı konularda haklılığınızı kanıtlamak istiyor olabilirsiniz. İş yerinizde kişileri çok çabuk ikna etme gücüne sahipsiniz. Fakat, onların sizi etkilemeleri oldukça güç. Bugün, farklı görüşlerin oluştuğu ortamlarda duygusal davranmak yerine kendinizi ifade etmenin yollarını bulmalısınız. Kendinizi savunmalı ve olayların değişik yorumlanmasına izin vermemelisiniz. Biriken işlerini toparlaman gereken günler. Mantığını ön plana almalı ve son hazırlıklarını yapmalısın.
YENGEÇ:
Duygusal konularda dostlarınızdan destek almanız, onlara güvenmeniz çok önemli olsa da kimseyi dayanak olarak görmemeniz önemli olacak.Ailenizin tepki vermesiniz istemiyorsanız, onların fikirlerini de almak zorundasınız. Bugün bireysel davranmak isteyebilirsiniz. Özgürlüğünüz kısıtlandığı zaman yapmak istediklerinizi yaşama geçiremiyorsunuz. Önce işlerinizle ilgili yapmak istediklerinizi planlamalı ve daha sonra da duygusal yaşantınıza renk katacak işlerle uğraşmalısınız. Son zamanlarda sevgilini hayatının merkezine almış olabilirsin. Bugünlerde yeni hedefler belirlemelisin.
ASLAN:
Anatomide kalbi temsil ediyor oluşunuzdan ötürü ve dünden kalan dolunayın etkisi ile çok fazla geçmiş sorunlarla boğuşmanız gerekebilir. Bugün, maddi konularla ilgili araştırmalarınızı yönlendirmek isteyeceksiniz. Yakın ilişki içinde olduğunuz kişilerle fikir alış verişi içinde olmanıza rağmen en son sözü kendiniz söylemek istiyorsunuz. Dış görünüşünüzün munisliği çevrenizdeki kişilerin yanılmasına neden oluyor. Bazen kendinizi aşırı zorluyor ve yoruyorsunuz. İş yerinde göz önünde olduğun bir gün. Memnun olmadığın bir işte çalışıyorsan, bugün yeni iş başvuruları yapabilirsin.