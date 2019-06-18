18 Haziran BİM Aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! Kampanyalı ürünler satışa çıktı! İşte güncel liste
18 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu geçtiğimiz gün yayınlanmış, indirimli ürünler listesi belli olmuştu. Salı günü indirimlerini heyecanla bekleyenler için güncel kataloğu haberimizde derledik. Bu hafta mangal ve piknik severler için özel ürünler bulunuyor. Peki, BİM'de hangi ürünler indirimli? İşte 18 Haziran 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
18.06.2019 09:37
- Son Güncelleme: 18.06.2019 09:37
DİĞER GALERİLER