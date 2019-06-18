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Dev Hint pitonu, antilobu dakikalar içerisinde mideye indirdi! Dehşete düşüren vahşi doğa fotoğrafları

Hindistan'ın Gujarat eyaletindeki bir hayvanat bahçesinde kaydedilen vahşi yaşam görüntüleri izleyenleri dehşete düşürdü. Yavru bir Asya antilobunu dakikalar içerisinde midesine indiren dev Hint pitonunun, saldırılardan korktuğu iddia edilerek daha sonra avını kustuğu belirtildi. Bahçenin bakıcılarında Nitish Bambhaniya, o anları dakika dakika kameraya kaydedip, fotoğrafladı. İşte dev Hint pitonunun, antilobu midesine indirdiği o görüntüler ve vahşi doğadan dehşete düşüren kareler...

18.06.2019 07:30 - Son Güncelleme: 18.06.2019 07:32
Dev Hint pitonu, antilobu dakikalar içerisinde mideye indirdi! Dehşete düşüren vahşi doğa fotoğrafları

Vahşi doğa belgeselleri izlemek birçok kişi için adeta vazgeçilmez. Birbirinden acımasız hayvanların barındığı vahşi doğada öyle anlar var ki eşine çok az rastlanır. İşte vahşi doğadan daha önce görmediğiniz nefes kesen fotoğraflar...

Dev Hint pitonu, antilobu dakikalar içerisinde mideye indirdi! Dehşete düşüren vahşi doğa fotoğrafları
Dev Hint pitonu, antilobu dakikalar içerisinde mideye indirdi! Dehşete düşüren vahşi doğa fotoğrafları
Dev Hint pitonu, antilobu dakikalar içerisinde mideye indirdi! Dehşete düşüren vahşi doğa fotoğrafları
Dev Hint pitonu, antilobu dakikalar içerisinde mideye indirdi! Dehşete düşüren vahşi doğa fotoğrafları
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