Dev Hint pitonu, antilobu dakikalar içerisinde mideye indirdi! Dehşete düşüren vahşi doğa fotoğrafları
Hindistan'ın Gujarat eyaletindeki bir hayvanat bahçesinde kaydedilen vahşi yaşam görüntüleri izleyenleri dehşete düşürdü. Yavru bir Asya antilobunu dakikalar içerisinde midesine indiren dev Hint pitonunun, saldırılardan korktuğu iddia edilerek daha sonra avını kustuğu belirtildi. Bahçenin bakıcılarında Nitish Bambhaniya, o anları dakika dakika kameraya kaydedip, fotoğrafladı. İşte dev Hint pitonunun, antilobu midesine indirdiği o görüntüler ve vahşi doğadan dehşete düşüren kareler...
18.06.2019 07:30
- Son Güncelleme: 18.06.2019 07:32
DİĞER GALERİLER