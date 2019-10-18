GaleriYaşam

Günlük burç yorumları – 18 Ekim 2019 Cuma

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 18 Ekim Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

18.10.2019 09:11 - Son Güncelleme: 18.10.2019 09:11
Günlük burç yorumları – 18 Ekim 2019 Cuma

KOÇ:

İşinizle ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara fazla güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına, olumlu çabalar harcamanız kolay bir olay değil. İletişim içinde olduğunuz kişilerin farklı davranış biçimlerinden olumsuz etkilenmek istemiyorsanız, baskıcı düşüncelerden vazgeçmelisiniz.

Günlük burç yorumları – 18 Ekim 2019 Cuma

BOĞA:

Bugün, bulunduğunuz ortamlarda kendi düşüncelerinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. Kendi kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız. Randevularınızı ertelememeli, elde edeceğiniz fırsatları anında değerlendirmelisiniz. Gece uykularınızı ihmal etmeyin.

Günlük burç yorumları – 18 Ekim 2019 Cuma

İKİZLER:

Ay burcunuzda ilerliyor. Sezgilerinizin yoğun olduğu bir gün. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler içinde olmanıza rağmen, güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız. Bugün, duygusal konuların ön plana çıkmasıyla bir çok konuda derin ve anlamlı düşünceler içinde olacaksınız..

Günlük burç yorumları – 18 Ekim 2019 Cuma

YENGEÇ:

Aşk yaşamınızda sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz. Enerjinizin güçlü olduğu bir gün. Karşı cinsle aranızda önleyemeyeceğiniz bir çekim gücü gelişebilir. Arkadaşlarınızın size sunacağı eğlenceli tekliflere hazır olun. Bugünlerde bacak ağrılarınız olabilir.

Günlük burç yorumları – 18 Ekim 2019 Cuma

ASLAN:

Çalışma arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından yanasınız. Çevrenizi kişisel olarak etkileyecek ve bir çok kişinin ilgisini üzerinize çekeceksiniz. Çevrenizden olumlu etkiler aldığınız zaman, sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor. Değişik alanlarda yaptığınız çalışmalar, düşünce sınırlarınızı genişletecek.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Cuma mesajları: 18 Ekim anlamlı ve kısa ve öz en yeni resimli Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar
Cuma mesajları: 18 Ekim anlamlı ve kısa ve öz en yeni resimli Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar