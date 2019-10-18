Cuma saati 18 Ekim: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il cuma namazı vakti! Diyanet namaz vakitleri

18 Ekim Cuma saati kaçta? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan namaz vakitleri sayfasında il il cuma namazı saatleri görülüyor. Tüm yurtta camiler cuma namazı için hazırlanırken, cuma saati bilgisi araştırılıyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da cuma namazı saat kaçta? İşte 18 Ekim il il cuma saati bilgisi...