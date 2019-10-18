Cuma saati 18 Ekim: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il cuma namazı vakti! Diyanet namaz vakitleri
Cuma saati, günün en çok aranılanları arasında ilk sırada geliyor. Diyanet tarafından yayınlanan namaz vakitleri sayfasında il il cuma saati bilgisi görülüyor. Cuma namazı için yurt genelinde camiler hazırlandı. Bugünkü cuma hutbesinin konusuda kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da cuma namazı saat kaçta? İşte 18 Ekim il il cuma vakti...
18.10.2019 10:17
- Son Güncelleme: 18.10.2019 10:17
18 Ekim Cuma saati kaçta? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan namaz vakitleri sayfasında il il cuma namazı saatleri görülüyor. Tüm yurtta camiler cuma namazı için hazırlanırken, cuma saati bilgisi araştırılıyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da cuma namazı saat kaçta? İşte 18 Ekim il il cuma saati bilgisi...
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