GaleriYaşam

Cuma mesajları: 18 Ekim anlamlı ve kısa ve öz en yeni resimli Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları, günün en çok aranılanları arasında ilk sırada bulunuyor. Mübarek cuma gününün gelmesi ile birlikte İslam alemi birbirlerinin cumasını tebrik etmek için cuma mesajlarını tercih ediyorlar. Sizler için en güzel ve en yeni cuma mesajlarını haberimizde derledik. İşte 18 Ekim'e özel resimli ve hiç duyulmamış en yeni cuma mesajları...

18.10.2019 07:33 - Son Güncelleme: 18.10.2019 08:28
Cuma mesajları: 18 Ekim anlamlı ve kısa ve öz en yeni resimli Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları, günün anlam ve önemini vurgulamak adına güzel bir paylaşım aracı olacaktır. İslam aleminin en önemli günlerinden biri olan ve Allah'ın Müslümanlara özel kıldığı Cuma günü, müminler birbirlerinin cumasını tebrik etmek için cuma mesajı paylaşmaktadır. Bizde sizler için en yeni cuma mesajlarını sayfamızda derledik. İşte 2019 resimli ve hiç duyulmamış en yeni cuma mesajları...

Cuma mesajları: 18 Ekim anlamlı ve kısa ve öz en yeni resimli Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

* Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. saadetler hepimizin olsun. ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. Cumanız Mübarek Olsun.

* Allah'u Teala Cuma gününü Müslümanlara mahsus kılmıştır. Cuma namazı vaktinde alış* veriş günahtır. Cumamız Mubarek olsun inşallah.

Cuma mesajları: 18 Ekim anlamlı ve kısa ve öz en yeni resimli Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

* Her yerde haddini bilen, gönül aynasını silen, mahşerde beraat edip yüzü gülen kullarından eyle bizleri. Amin. Cumamız Mübarek Olsun.

* Rabbim hizmet kapısından Rahmet nazarından Cennet kokusundan Kendi rızasından mahrum etmesin Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları: 18 Ekim anlamlı ve kısa ve öz en yeni resimli Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

* Ya Resullullah! Aman yarabbi ya rabbena her halimiz malumdur sana, gece gündüz yalvaririm sana Her zaman sana muhtacim, cemalini göster bana Hayırlı Cumalar

* Cuma günü, iyiliklerin hazinesidir ve güzel şeylerin menbaıdır.' Allah Cumanızı Kabul ve Mübarek Eylesin..

Cuma mesajları: 18 Ekim anlamlı ve kısa ve öz en yeni resimli Cuma mesajları burada! Hayırlı Cumalar

* Cennetine davet et Allahim kabrimizde rahatlik, siratta selamet, tatli canimiz sana emanet, son nefesimizde selametler ihsan eyle Hayırlı Cumalar

* Rabbim Cuma gecenizi mübarek eylesin. Hayırlı amel, hayırlı ilim ile son nefeste iman ile ölebilmeyi ümmeti Muhamede nasip eylesin. Amin.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Eti Alaska Frigo Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Eti Alaska Frigo Kampanyası çekiliş sonuçları...
Eti Alaska Frigo Kampanyası çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Eti Alaska Frigo Kampanyası çekiliş sonuçları...