Günlük burç yorumları – 17 Temmuz 2019 Çarşamba
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 17 Temmuz Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Sizi sakinleştirecek her aktiviteye katılmaya gönüllü olabilirsiniz. Dua edeceğiniz bugünlerde çevrenizden göreceğiniz pozitif etki sizi motive edebilir. Duygusal davranmak istemediğiniz halde, bugün her şey üstünüze gelecek. Çevrenizde size karşı baskıcı tavırlar takınan kişiler ortaya çıkacak ve bunlarla mücadele etmek zorunda kalacaksınız. Sıkıntınızı dağıtmak için, hobisel bir çalışma içine girebilirsiniz. Yaşam koşullarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz.
BOĞA:
Bugünlerde gününüzü düşünerek ve insanlarla empati kurarak geçirebilirsiniz. Entelektüel duruşunuz ile karşı cinsi de büyüleyebilirsiniz. Güçlü ilişkileri seviyorsunuz. Sezgilerinizi derin kullanmanız sayesinde başarıyı hızlı yakalayacaksınız. Çevrenizdeki olayların size sağlayacağı olanakları farkındasınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.
İKİZLER:
Bugünler tatil planları yapmaya son derece uygun. İmkanınız varsa tatile gidin. Mutlaka topraklanacak imkan yaratın ya da doğa yürüyüşlerine çıkın. Çevrenizde her konuda sizi destekleyecek. kişilerin olması, motivasyon gücünüzü. arttırıyor. Özellikle bugün ailenizle aranızda gelişen önemli paslaşmalar sayesinde iş gücünüz artacaktır. Maddesel konularda cömert bir tutum izlemeniz, pozitif bir enerjinin oluşmasına neden oluyor. Akşam saatlerinde daha aktif olacaksınız.
YENGEÇ:
İsteklerinizi gerçekleştirmek için plan kurabilirsiniz ama eyleme geçmek için uygun bir gün değil. Olayları tasarlayın neler yapabileceğinizi kafanızda belirleyin. Çevresel ilişkilerinizde güçlü dostlarınızın yardımıyla, arzuladığınız ortamlarda bulunma fırsatı yakalayacaksınız. Yakın dostlarınızla birlikte bir araya gelecek ve bir takım sürümce de olan işlerinizi gözden geçirecek ve bazı sonuçlara daha fazla yaklaşacaksınız. Sezgilerinizin güçlü olduğu bir gün. Ani fikirlerin size kazandıracağı prestiji iyi düşünmelisiniz.
ASLAN:
Aşk hayatınızda son derece başarılı olacağınız bir gündesiniz. Kendinizi keyifli hissedecek ve karşı cinsle verimli bir etkileşim içerisinde olacaksınız. Sezgilerinize her konuda güvenebilirsiniz. Bulunduğunuz şartları gözden geçirmeden karar almıyor olmanız, başarınızı daha da güçlendiriyor. Bugün tepkisel davranmak yerine temkinli hareket edeceksiniz. Mesleki konularda yeni fikirlerinizin desteklenmesine ihtiyaç duyuyorsunuz. Genital organlarınızla ilgili problemlere dikkat edin.