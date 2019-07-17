Günlük burç yorumları – 17 Temmuz 2019 Çarşamba

YENGEÇ:

İsteklerinizi gerçekleştirmek için plan kurabilirsiniz ama eyleme geçmek için uygun bir gün değil. Olayları tasarlayın neler yapabileceğinizi kafanızda belirleyin. Çevresel ilişkilerinizde güçlü dostlarınızın yardımıyla, arzuladığınız ortamlarda bulunma fırsatı yakalayacaksınız. Yakın dostlarınızla birlikte bir araya gelecek ve bir takım sürümce de olan işlerinizi gözden geçirecek ve bazı sonuçlara daha fazla yaklaşacaksınız. Sezgilerinizin güçlü olduğu bir gün. Ani fikirlerin size kazandıracağı prestiji iyi düşünmelisiniz.