Baba Vanga'nın kan donduran kehanetleri! İşte Baba Vanga'nın dünya ve Türkiye için büyük kehanetleri Baba Vanga kimdir?
Son zamanlarda meydana gelen deprem sayılarının artması vatandaşları tedirgin ederken, dünya tarihine adını "kör Bulgar kahin" olarak yazdıran Baba Vanga'nın kehanetleri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kendi ölümü dahil tarihe damga vuran pek çok olayı bilen Baba Vanga'nın Türkiye ile ilgili kehanetleri ise kan dondurdu. Birçok kehaneti tuttuğu bilinen kahin 2019 yılı için taş üstünde taş kalmayacak demişti. Doğum ismi Vangelia Pandeva Dimitrova olan Baba Vanga, 31 Ocak 1911 tarihinde Makedonya'da dünyaya geldi. Dünyada milyonlarca insan, Baba Vanga'nın paranormal yeteneklerine sahip olduğuna ikna oldu. İşte Baba Vanga'nın kan donduran kehanetleri...
Baba Vanga, Nostradamus'tan sonra belki de tarihteki gelmiş geçmiş en büyük kahin. Bugünkü Makedonya'nın Sutrimitsa köyünde, Osmanlı Devleti'nin sınırları içerisinde 1911'de doğan Vanga Nine; 16 yaşında bir yıldırım çarpması sonucu gözlerini yitirdi, ancak "vizyon görme" yeteneği kazandı. Yani iddialara göre, tıpkı TV izler gibi gelecekten parça parça görüntüler görüyordu.
Birçok tahmini doğru çıkan Baba Vanga'nın ünü büyüdükçe büyüdü. Devlet görevlilerinden sıradan insanlara dek kapısındaki kuyruk uzadıkça uzadı. Hitler ve eski Bulgaristan başbakanı Todor Jivkov bizzat bu kahinle görüştü, eski Rus istihbarat servisi KGB ajanları ise sık sık Vanga Nine'yi gelecekten haber almak için ziyarete geliyordu. 1996'da hayata gözlerini yuman Baba Vanga'nın gerçekleşmiş 7 kehanetini sizler için derledik.