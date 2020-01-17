Günlük burç yorumları – 17 Ocak 2020 Cuma
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 17 Ocak Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Bugün çevresel ilişkilerinizin detaylarına takılabilirsiniz. Duygusal davranmak yerine akılcı düşünürseniz, her şeyin hızlı ilerlediğini göreceksiniz. Görüşme içinde olduğunuz kişilerin size şaşırtıcı davranacaklarını unutmamalısınız. İkilem yaşamak yerine taviz vermeyecek bir yöntemle yaklaşırsanız, olayların size döneceğini göreceksiniz.
BOĞA:
Maddi konularda istediğinizi çizgiyi bir türlü tutturamadığınız için, yaşadığınız karamsarlıktan kurtulamıyorsunuz. Bugün emin olmadığınız konular üzerinde konuşmak yerine bildiğiniz konuların detaylarını araştırmalısınız. Sezgilerinize çok fazla güvenmenize karşın, olayların iç yüzü farklı olabilir unutmayın.
İKİZLER:
İş arkadaşınıza, başarılı olduğu konusundaki konuşmalarınızla cesaret verebilirsiniz. Böylece, ortaklaşa performansınızı arttırabilirsiniz. Bugün, düşüncelerinizde bir çok kombinasyon mevcut. Seçimlerinizi yaparken, alınızın karışmasına izin vermemeli ve ileriye dönük planlarınızı akıllıca yapmalısınız.
YENGEÇ:
Gireceğiniz sosyal ortamlarda kendinize özgü düşüncelerinizde dikkat çekeceksiniz. İsteklerinizin sınırı yok ama, her şeyi kafanızda öyle güzel kombine ediyor ve her şeyi en ince noktasına kadar hesaplıyorsunuz ki, sizi anlamak için, yaptığınız işlere bakmak lazım. Konuşmaktansa çalışmayı tercih edenlerdensiniz.
ASLAN:
Kendinizi aşma konusunda cesur davranmaktan vazgeçmemelisiniz. Yaşadığınız olaylardan, ödün vermek istemiyorsunuz Bugün Ay'ın bulunduğu konum, ortak arkadaşlarınızla yeni bir fikir üretme çabası içinde olacağınızı gösteriyor. Onların ilginç fikirleri, sizin yapacağınız çalışmalar için, farklı bir portvöy oluşturuyor.