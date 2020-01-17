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Günlük burç yorumları – 17 Ocak 2020 Cuma

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 17 Ocak Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

17.01.2020 09:12 - Son Güncelleme: 17.01.2020 09:12
Günlük burç yorumları – 17 Ocak 2020 Cuma

KOÇ:
Bugün çevresel ilişkilerinizin detaylarına takılabilirsiniz. Duygusal davranmak yerine akılcı düşünürseniz, her şeyin hızlı ilerlediğini göreceksiniz. Görüşme içinde olduğunuz kişilerin size şaşırtıcı davranacaklarını unutmamalısınız. İkilem yaşamak yerine taviz vermeyecek bir yöntemle yaklaşırsanız, olayların size döneceğini göreceksiniz.

Günlük burç yorumları – 17 Ocak 2020 Cuma

BOĞA:
Maddi konularda istediğinizi çizgiyi bir türlü tutturamadığınız için, yaşadığınız karamsarlıktan kurtulamıyorsunuz. Bugün emin olmadığınız konular üzerinde konuşmak yerine bildiğiniz konuların detaylarını araştırmalısınız. Sezgilerinize çok fazla güvenmenize karşın, olayların iç yüzü farklı olabilir unutmayın.

Günlük burç yorumları – 17 Ocak 2020 Cuma

İKİZLER:
İş arkadaşınıza, başarılı olduğu konusundaki konuşmalarınızla cesaret verebilirsiniz. Böylece, ortaklaşa performansınızı arttırabilirsiniz. Bugün, düşüncelerinizde bir çok kombinasyon mevcut. Seçimlerinizi yaparken, alınızın karışmasına izin vermemeli ve ileriye dönük planlarınızı akıllıca yapmalısınız.

Günlük burç yorumları – 17 Ocak 2020 Cuma

YENGEÇ:
Gireceğiniz sosyal ortamlarda kendinize özgü düşüncelerinizde dikkat çekeceksiniz. İsteklerinizin sınırı yok ama, her şeyi kafanızda öyle güzel kombine ediyor ve her şeyi en ince noktasına kadar hesaplıyorsunuz ki, sizi anlamak için, yaptığınız işlere bakmak lazım. Konuşmaktansa çalışmayı tercih edenlerdensiniz.

Günlük burç yorumları – 17 Ocak 2020 Cuma

ASLAN:
Kendinizi aşma konusunda cesur davranmaktan vazgeçmemelisiniz. Yaşadığınız olaylardan, ödün vermek istemiyorsunuz Bugün Ay'ın bulunduğu konum, ortak arkadaşlarınızla yeni bir fikir üretme çabası içinde olacağınızı gösteriyor. Onların ilginç fikirleri, sizin yapacağınız çalışmalar için, farklı bir portvöy oluşturuyor.

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