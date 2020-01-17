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Bilim insanları bile yorum getiremedi... Işık çaktı, bir anda ortadan kayboldu!

Son zamanlarda gelecekten günümüze zamanda yolculuk yaptığını iddia eden kişilerin sayısı giderek artıyor. ABD'nin Güney Karolina eyaletinde yaşanan olay tüm dünyada konuşulmaya başlandı. Güvenlik kameralarına takılan bu görüntü ise sosyal medyada olay oldu. Kameralardaki bu adam az sonra yapacakları ile tüm dünyayı şaşkına çevirdi. İşte o görüntüler...

17.01.2020 10:38 - Son Güncelleme: 17.01.2020 10:47
Bilim insanları bile yorum getiremedi... Işık çaktı, bir anda ortadan kayboldu!

Bu görüntüde nasıl bir gariplik var diyebilirsiniz? Ama henüz devamını görmediniz. İnternette hızla yayılan bu görüntülerde zaman yolculuğu iddiasındaki bir adamın görüntüleri gündeme damga vurdu. Güvenlik kameralarının görüntülediği adam, az sonra yapacaklarıyla dünyayı şaşkına çevirdi.

Bilim insanları bile yorum getiremedi... Işık çaktı, bir anda ortadan kayboldu!

Güvenlik kamerasında sağa sola yürüyen adam ilk başta hiç dikkat çekmiyor.

Bilim insanları bile yorum getiremedi... Işık çaktı, bir anda ortadan kayboldu!

Geleceğe Dönüş filminden de hatırlanacağı üzere filmin baş kahramanları zamaniçinde yolculuk yapabiliyordu.

Bilim insanları bile yorum getiremedi... Işık çaktı, bir anda ortadan kayboldu!

Bunun için de sıradan bir araba zaman makinesine çevriliyor ve geçmişe ya da geleceğe gidiliyordu. Ama tüm bunlar elbette bir kurgudan ibaretti.

Bilim insanları bile yorum getiremedi... Işık çaktı, bir anda ortadan kayboldu!

Işınlanma ve zaman yolculuğu elbette hep merak edilen bir konu oldu; zaman zaman bunu yapabildiğini iddia edenler sahneye çıktı.

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