Cuma mesajları: En güzel yeni resimli cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar
Cuma mesajları... Bugün Cuma. Günlerin en hayırlısı, en bereketlisi. Bugün müminlerin bayramı, haftalık toplanma zamanı. Rahmet ve mağfiret, kardeşlik ve ülfet vesilesi. İslam alemi, her cuma olduğu gibi bu cuma günü de birbirlerinin cumasını tebrik etmek için cuma mesajları paylaşıyorlar. En yeni cuma mesajlarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte en yeni resimli cuma mesajları...
17.01.2020 08:13
- Son Güncelleme: 17.01.2020 08:13
Cuma mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Cuma günü kıymeti ve faziletiyle diğer günlerden ayrılan bambaşka bir maneviyat iklimidir. Cuma namazı öncesinde müslümanlar birbirlerinin cumasını tebrik ederler. Sayfamızdan en yeni cuma mesajlarına ulaşabilirsiniz. İşte 2020 en yeni resimli cuma mesajları...
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