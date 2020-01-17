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Cuma mesajları: En güzel yeni resimli cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları... Bugün Cuma. Günlerin en hayırlısı, en bereketlisi. Bugün müminlerin bayramı, haftalık toplanma zamanı. Rahmet ve mağfiret, kardeşlik ve ülfet vesilesi. İslam alemi, her cuma olduğu gibi bu cuma günü de birbirlerinin cumasını tebrik etmek için cuma mesajları paylaşıyorlar. En yeni cuma mesajlarına sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte en yeni resimli cuma mesajları...

17.01.2020 08:13 - Son Güncelleme: 17.01.2020 08:13
Cuma mesajları: En güzel yeni resimli cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar

Cuma mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Cuma günü kıymeti ve faziletiyle diğer günlerden ayrılan bambaşka bir maneviyat iklimidir. Cuma namazı öncesinde müslümanlar birbirlerinin cumasını tebrik ederler. Sayfamızdan en yeni cuma mesajlarına ulaşabilirsiniz. İşte 2020 en yeni resimli cuma mesajları...

Cuma mesajları: En güzel yeni resimli cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar

EN YENİ CUMA MESAJLARI

* İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah.

Cuma mesajları: En güzel yeni resimli cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar

* Dostsuz dünya olmaz imiş, dost duasız kalmaz imiş. Dostun duasını alanın sırtı yere gelmezmiş. Duanızda bulunabilmek ümidiyle hayırlı cumalar.

* Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı nurlu cumalar.

Cuma mesajları: En güzel yeni resimli cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar

* Allah'ım! İnancımızdan ötürü bizi zillete düşürmeye gayret edenlere fırsat verme. Bizleri İslam yolundan ayırma. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.

* Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Cuma mesajları: En güzel yeni resimli cuma mesajları ile sevdiklerinizin cumasını kutlayın! Hayırlı Cumalar

* Allah vücutlarınıza ve şekillerinize bakmaz. Fakat Allah kalplerinize bakar. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar.

* Ey Rabbim; gözlerimizden sevgiyle bakan ışıkları eksik etme, hayırları görmeyi ve her yaratılanı senden dolayı sevmeyi nasip et. Amin. Hayırlı cumalar.

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