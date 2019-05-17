Günlük burç yorumları – 17 Mayıs 2019 Cuma
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 17 Mayıs Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
Geçmiş etkisi ya da gelecek endişesi ile hareket ederek anı yaşayamıyorsunuz. Halbuki esas olan andır bunu dikkate alırsanız hayatınız dönüşecektir. Bugün çevresel ilişkilerinizin detaylarına takılabilirsiniz. Duygusal davranmak yerine akılcı düşünürseniz, her şeyin hızlı ilerlediğini göreceksiniz. Görüşme içinde olduğunuz kişilerin size şaşırtıcı davranacaklarını unutmamalısınız. İkilem yaşamak yerine taviz vermeyecek bir yöntemle yaklaşırsanız, olayların size döneceğini göreceksiniz.
BOĞA
Hayattan keyif almak bugünlerde genel temanız. Hayatın tadını çıkartırken bir o kadar da endişelerden uzaklaşmak çok önemli. Güzel olana odaklanın. Maddi konularda istediğinizi çizgiyi bir türlü tutturamadığınız için, yaşadığınız karamsarlıktan kurtulamıyorsunuz. Bugün emin olmadığınız konular üzerinde konuşmak yerine bildiğiniz konuların detaylarını araştırmalısınız. Sezgilerinize çok fazla güvenmenize karşın, olayların iç yüzü farklı olabilir unutmayın.
İKİZLER
Bazı konularda olaylar göründüğü gibi olmayabilir. Özellikle de partnerinize kendisini açıklaması için fırsat vermeniz gerekiyor, bir şey kaybetmezsiniz. İş arkadaşınıza, başarılı olduğu konusundaki konuşmalarınızla cesaret verebilirsiniz. Böylece, ortaklaşa performansınızı arttırabilirsiniz. Bugün, düşüncelerinizde bir çok kombinasyon mevcut. Seçimlerinizi yaparken, alınızın karışmasına izin vermemeli ve ileriye dönük planlarınızı akıllıca yapmalısınız.
YENGEÇ
Duygusal konularda krizleri doğru yönetirseniz olayların lehinize döndüğünü göreceksiniz. Güçlü olmak ve kendiniz için doğru kararı almaktan çekinmeyin. Gireceğiniz sosyal ortamlarda kendinize özgü düşüncelerinizde dikkat çekeceksiniz. İsteklerinizin sınırı yok ama, her şeyi kafanızda öyle güzel kombine ediyor ve her şeyi en ince noktasına kadar hesaplıyorsunuz ki, sizi anlamak için, yaptığınız işlere bakmak lazım. Konuşmaktansa çalışmayı tercih edenlerdensiniz.
ASLAN
Bugünlerde özellikle aile ilişkileri içerisinde yaşanabilecek krizlerden sonra yüce gönüllülüğünüzü ortaya çıkartarak affetmeniz çok önemli olacak. Kendinizi aşma konusunda cesur davranmaktan vazgeçmemelisiniz. Yaşadığınız olaylardan, ödün vermek istemiyorsunuz Bugün Ay'ın bulunduğu konum, ortak arkadaşlarınızla yeni bir fikir üretme çabası içinde olacağınızı gösteriyor. Onların ilginç fikirleri, sizin yapacağınız çalışmalar için, farklı bir portvöy oluşturuyor.