Günlük burç yorumları – 17 Mayıs 2019 Cuma

YENGEÇ

Duygusal konularda krizleri doğru yönetirseniz olayların lehinize döndüğünü göreceksiniz. Güçlü olmak ve kendiniz için doğru kararı almaktan çekinmeyin. Gireceğiniz sosyal ortamlarda kendinize özgü düşüncelerinizde dikkat çekeceksiniz. İsteklerinizin sınırı yok ama, her şeyi kafanızda öyle güzel kombine ediyor ve her şeyi en ince noktasına kadar hesaplıyorsunuz ki, sizi anlamak için, yaptığınız işlere bakmak lazım. Konuşmaktansa çalışmayı tercih edenlerdensiniz.