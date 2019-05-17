En çok ve en az cami hangi illerde? İstanbul'da kaç cami var?
Türkiye'deki camilerle ilgili istatistikler Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Türkiye'nin cami haritasını çıkaran Diyanet, ülke genelinde toplam 84 bin 684 cami bulunduğunu açıkladı. Peki hangi ilimizde kaç cami var? En çok cami hangi ilimizde bulunuyor? İşte o liste...
17.05.2019 09:35
- Son Güncelleme: 17.05.2019 09:39
Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye'deki cami sayılarına ilişkin istatistiki verileri yayınladı. Yayınlanan verilerde hangi ilde kaç cami bulunduğuna ilişkin rakamlar da verildi. Türkiye'de nüfus olarak en kalabalık il olan İstanbul listede zirveyi çekerken, en az nüfuslu olan Bayburt ise kendisine 77. sırada yer buldu. Peki Türkiye'de en az cami hangi ilimizde? İşte il il o rakamlar...
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