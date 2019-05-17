En çok ve en az cami hangi illerde? İstanbul'da kaç cami var?

Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye'deki cami sayılarına ilişkin istatistiki verileri yayınladı. Yayınlanan verilerde hangi ilde kaç cami bulunduğuna ilişkin rakamlar da verildi. Türkiye'de nüfus olarak en kalabalık il olan İstanbul listede zirveyi çekerken, en az nüfuslu olan Bayburt ise kendisine 77. sırada yer buldu. Peki Türkiye'de en az cami hangi ilimizde? İşte il il o rakamlar...