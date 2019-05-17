Cihan padişahını düşmanları bile takdir etti! İşte Sultan 2. Abdülhamid hakkında yapılmış 7 itiraf...
2. Abdülhamid Han koskoca bir devleti ayakta tutan; devletin en zor dönemlerinde ecdat mirasını omuzlarına alan büyük bir hükümdardı. Sultan 2. Abdülhamid, tüm bu zorluklara göğüs germişti. Tüm zorluklara rağmen milletinin başında dimdik ayakta duruyordu. Keskin zekasıyla düşmanları tarafından takdir edilen bir hükümdardı. İşte Sultan 2. Abdülhamid hakkında yapılmış 7 itiraf...
17.05.2019 00:17
- Son Güncelleme: 17.05.2019 00:17
Son Almanya İmparatoru ve Prusya Kralı II. Wilhelm, Sultan II. Abdülhamid hakkında şunları söylemiştir: "Fransız kralı ile görüştüm, aşağı buldum. Japon imparatoru ile görüştüm, basit buldum. İngiliz kralı ile görüştüm, kendi ayarımda buldum. Ne zaman ki, Osmanlı Sultanı Abdülhamid Han ile görüştüm; heybeti, zekâsı ve nezaketi karşısında beni bir titreme aldı."
DİĞER GALERİLER