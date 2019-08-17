Günlük burç yorumları – 17 Ağustos 2019 Cumartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 17 Ağustos Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ
Bugün seni sorunlardan uzaklaştıracak etkinliklere dahil olabilirsin. Olayların yükünden arada feragat etmek seni rahatlatacak.
İletişim konusunda başarılı bir tablo çizmenize rağmen, çevresel koşullar yüzünden isteklerinizin gerçekleşmesi uzayabilir. İdealist yapınızın ödün vermeden başarınızı yükseltmenin kolay olmadığını, siz de fark ediyorsunuz. Bu dönem mantıklı konuşmalarınızla, çevrenizi etkileyecek ve istediğiniz sonuca yaklaşacaksınız.
BOĞA
Çalışmalarında ağırkanlı davranabilirsin. Bugün en yakın arkadaşını bile anlamakta güçlük çekebilirsin.
Ortaklıklar konusunda beklemenizde yarar var. Bazı dostlarınızın sizden destek beklediğini görecek ve yardım etmek isteyeceksiniz. Atılımcı ruhunuzu ortaya koyarken, size kazandıracağı avantajları da düşünmelisiniz. Karşı tarafın, yapacağı hataların sorumluluğunu siz, yüklenmek zorunda kalabilirsiniz. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor.
İKİZLER
Kendini hafiflemiş hissedeceksin. Hafta içi halletmek için vakit yaratamadığın tüm işlerinle bugün ilgilenebilirsin.
Sıra dışı değişimlere hazır olun. Parlak zekanız ve güçlü algılamanız heyecanlarınıza önderlik edecektir. Hızlı hareket ederken, yerinde duramayan bir imaj sergileyeceksiniz. Ani olaylar karşısında tepkilerinizin olumlu olması yanlış ilişkileri de başlatabilir. Mantığınız ve duygularınız arasında denge kurmaya çalışırken, kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz.
YENGEÇ
Hayatını daha farklı bir yöne çevirmek isteyeceğin bir gün. Öyle ki, önündeki engelleri teker teker aşıyorsun.
Zorlandığınız konularda yardım almalı ve sabit düşünmekten vazgeçmelisiniz. Kazançlarınızın artışı, kariyerinizle paralel ilerlerken, enerjinizi doğru kullanacağınız alanları seçmelisiniz. Bu günlerde ağır kaldırmamalı ve iskelet sisteminizi zorlayacak hareketlerden sakınmalısınız. Uzun süren kronik rahatsızlığınız varsa, kesin sonuç getirecek tedavinizi yaptırabilirsiniz.
ASLAN
Garantici yanın, kendini dizginlemeni sağlayacak. Kararsız biri değilsin ama en doğru olanı seçmeye çalışıyorsun.
İş konularında sizi ön plana çıkaracak her türlü şansı ve fırsatı değerlendirecek, savunduğunuz konularda ısrarcı olacaksınız. Sınırlarınızı aşma konusunda adeta kendinizle yarışıyorsunuz. Hedeflerinizde ilerlemek ve iş yaşantınızda gelişmek istiyorsanız, arkadaş çevrenizde güçlü dostların yardımına ihtiyacınız olacak..