Günlük burç yorumları – 17 Ağustos 2019 Cumartesi

KOÇ

Bugün seni sorunlardan uzaklaştıracak etkinliklere dahil olabilirsin. Olayların yükünden arada feragat etmek seni rahatlatacak.

İletişim konusunda başarılı bir tablo çizmenize rağmen, çevresel koşullar yüzünden isteklerinizin gerçekleşmesi uzayabilir. İdealist yapınızın ödün vermeden başarınızı yükseltmenin kolay olmadığını, siz de fark ediyorsunuz. Bu dönem mantıklı konuşmalarınızla, çevrenizi etkileyecek ve istediğiniz sonuca yaklaşacaksınız.