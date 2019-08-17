Bolu'da feci kaza! Kurban etleri yola savruldu
Bolu, TEM Otoyolu'nda otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 13 kişi karalandı. Kazada yola dökülen kurban etleri, bir süre TEM Otoyolu'nu trafiğe kapattı.
17.08.2019 09:11
- Son Güncelleme: 17.08.2019 09:12
TEM OTOYOLU KAPATILDI
Meydana gelen kazada otomobilde bulunan kurban etleri yola TEM Otoyolu'na savruldu. Yolun etler nedeniyle kayganlaşması nedeniyle polis ekipleri otoyolun İstanbul istikametini trafiğe kapatarak sürücüleri D-100 Karayolu'na yönlendirdi. Karayolları ekiplerinin yol üzerinde yaptıkları temizliğin ardından TEM Otoyolu tekrar trafiğe açıldı.
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