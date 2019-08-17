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Bolu'da feci kaza! Kurban etleri yola savruldu

Bolu, TEM Otoyolu'nda otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 13 kişi karalandı. Kazada yola dökülen kurban etleri, bir süre TEM Otoyolu'nu trafiğe kapattı.

17.08.2019 09:11 - Son Güncelleme: 17.08.2019 09:12
Bolu'da feci kaza! Kurban etleri yola savruldu

Kaza, saat 06.00 sıralarında TEM Otoyolu Abant Gişeleri'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı tatilinden memleketine dönen Halil Yiğit yönetimindeki 34 ST 8894 plakalı otomobil, Abant Gişeleri girişinde Ethem Afşar yönetimindeki 34 KN 7917 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Bolu'da feci kaza! Kurban etleri yola savruldu

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevkedildi. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıklarıa araçtan çıkarılarak ambulanslara taşındı.

Bolu'da feci kaza! Kurban etleri yola savruldu

Kazada yaralanan 2'si çocuk 13 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servislerine kaldırıldı.

Bolu'da feci kaza! Kurban etleri yola savruldu

TEM OTOYOLU KAPATILDI

Meydana gelen kazada otomobilde bulunan kurban etleri yola TEM Otoyolu'na savruldu. Yolun etler nedeniyle kayganlaşması nedeniyle polis ekipleri otoyolun İstanbul istikametini trafiğe kapatarak sürücüleri D-100 Karayolu'na yönlendirdi. Karayolları ekiplerinin yol üzerinde yaptıkları temizliğin ardından TEM Otoyolu tekrar trafiğe açıldı.

Bolu'da feci kaza! Kurban etleri yola savruldu

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yiğit ailesinin kaza yaptığını duyan yakınları olay yerine geldi. Hurdaya dönen otomobili gören yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Vatandaşlar, polis ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirildi.

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