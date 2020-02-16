Günlük burç yorumları – 16 Şubat 2020 Pazar
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte günlük 16 Şubat 2020 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Çevrenizde sizi her konuda destek verecek dostlarınız olmasına rağmen yalnızlık duygusundan bir türlü kurtulamıyorsunuz. Güçlü görüntünüzün arkasında takdire ihtiyacınız var. Mizacınızın zor yanlarını ortaya koymaktan çekinmiyor ve bu konuda biraz cesur davranıyorsunuz. Bugün, tartışma ortamlarından uzak kalmayı deneyin.
BOĞA:
Aşk yaşamınızda sizi etkileyen önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Bugün bir çok renkli olay sizi bekliyor. Enerjik ve yaşam zevkiyle dolusunuz. Sıra dışı ilişkileriniz ve flörtlerinizle enerjinizi ortaya koyabilirsiniz. Partnerinizle ortak ve eğlenceli ortamları paylaşmak isteyeceksiniz. Fakat geçici durumlar için, önemli sözler vermemelisiniz
İKİZLER:
Finans konularıyla ilgili yeni başlangıçlar peşindesiniz. Maddi konularda kazançlarınızı arttırıcı ve size farklı konularda başarı sağlayacak çalışmalar içinde olacaksınız. Ertelediğiniz işleri bir an önce tamamlamalı ve özel işlerinize de zaman ayırmalısınız. Sezgilerinizin gücünü yadsıyamayacağınız olumlu gelişmeler sizi bekliyor.
YENGEÇ:
Yaşamınızla ilgili değişimlere hazır olmanıza rağmen, iç güvenliğe ve huzura ihtiyacınız var. Bugün Balık'ta ilerleyen Merkür, ufkunuzu genişletirken, oto kontrol konusunda sizi uyarıyor. Sevdiklerinizin desteğinin önemli olduğunu biliyor ve partnerinizden ilgi bekliyorsunuz. Çevrenizle ortak bir sistem geliştirmelisiniz.
ASLAN:
Çevrenizde sizi destekleyen arkadaşlarınızın yardımıyla bir çok organizasyon çalışmalar içinde olacaksınız. Yolculuklarla ilgili yapacağınız planlarınızı ertelemek isteyebilirsiniz. Enerjinizi ve gücünüzü ortaya koyacak büyük projelerin gündeme geleceğini bilmelisiniz. Hırslı yönlerinizi dengeli kullanırsanız, başarınız yükselecektir.