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Türkiye kehaneti ise... 2020 yılı şoke eden felaketlerle başladı! İşte 2020 yılı Baba Vanga kehanetleri....

Baba Vanga kehanetleri oldukça merak ediliyor. 2020 yılına girdiğimiz şu günlerde felaketler ise ardı ardına geldi. Avustralya'da yangın felaketi, Çin'de yaşanan korona virüs salgını, yaşanan depremler kehanetleri de bir biri ardına hatırlattı. Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri yavaş yavaş okunmaya başlandı. Bulgaristan'da sıradan bir insan iken bir anda tüm dünyanın gözünü diktiği bir kadın haline gelen Baba Vanga'nın 2020 ve sonrası için bıraktığı kehanetleri, bizleri pek parlak bir gelecek beklemediğini gösterir nitelikte. En az ustası Nostradamus kadar ünlü olan Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen Baba Vanga'nın 2020 kehanetlerinde neler yok ki! Ancak en çok dikkat çekenlerinden biri ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef gösterir nitelikte olanları. İşte Baba Vanga'nın korkunç kehanetlerinin tamamı...

16.02.2020 12:54 - Son Güncelleme: 16.02.2020 12:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





