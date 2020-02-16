Türkiye kehaneti ise... 2020 yılı şoke eden felaketlerle başladı! İşte 2020 yılı Baba Vanga kehanetleri....
Baba Vanga kehanetleri oldukça merak ediliyor. 2020 yılına girdiğimiz şu günlerde felaketler ise ardı ardına geldi. Avustralya'da yangın felaketi, Çin'de yaşanan korona virüs salgını, yaşanan depremler kehanetleri de bir biri ardına hatırlattı. Baba Vanga'nın 2020 kehanetleri yavaş yavaş okunmaya başlandı. Bulgaristan'da sıradan bir insan iken bir anda tüm dünyanın gözünü diktiği bir kadın haline gelen Baba Vanga'nın 2020 ve sonrası için bıraktığı kehanetleri, bizleri pek parlak bir gelecek beklemediğini gösterir nitelikte. En az ustası Nostradamus kadar ünlü olan Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen Baba Vanga'nın 2020 kehanetlerinde neler yok ki! Ancak en çok dikkat çekenlerinden biri ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef gösterir nitelikte olanları. İşte Baba Vanga'nın korkunç kehanetlerinin tamamı...
Yeryüzünün en dikkat çeken kahinlerinden olan Baba Vanga, kehanetleriyle günümüzde bile korku salmaya devam ediyor. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen bugün bile birçok kehaneti gerçekleşen Baba Vanga'nın 2020 yılı kehanetleri ortaya çıktı. Bulgaristan'da sıradan bir insan iken bir anda tüm dünyanın gözünü diktiği bir kadın haline gelen Baba Vanga'nın 2020 yılı ve sonrası için bıraktığı kehanetleri, bizleri pek parlak bir gelecek beklemediğini gösteriyor. Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak ayının ilk günlerinde ABD operasyonuyla öldürülmesi özellikle sosyal medyada 3.Dünya Savaşı iddialarını bir kez daha körükledi. Baba Vanga'nın 3.Dünya Savaşı kehanetleri ise oldukça korkunç...
Nostradamus'un söylediklerine bu denli kulak verilmesinin nedeni ise yaptığı tahminlerden bazılarının önceden gerçekleşmiş olması. Ünlü kahin Nostradamus'un Türkiye ile ilgili kehanetleri Yüzyıllar isimli kitabındaki bölümlerin yeniden okunmaya başlanmasıyla ortaya çıktı. Bunlardan en dikkat çekeni ise son günlerde Türkiye'nin gündeminde olan deprem ile ilgili olanlar oldu.