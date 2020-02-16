Yüzmek için girdiği denizde köpek balığı ile karşı karşıya kaldı! Saniyeler sonra köpek balığı...
Dünyanın her yerinden gelen ilginç anların fotoğrafları arasında öyle bir tanesi var ki görenlerin yüreğine korku salıyor. Sadece serinlemek için denize genç bir adam köpek balığı ile karşı karşıya kaldı. Girdiği denizde köpek balığı ile karşı karşıya kalan genç adamın saniyeler sonraki hali tüm dünyayı şaşkına çevirdi. Mavi dünyadan vahşi doğaya kadar birçok alanda çekilen ilginç fotoğrafların sadece saniyeler sonrasında yaşananlar dikkat çekti. İşte dünyanın hemen hemen her yerinden kameralara yansıyan ilginç kareler....
16.02.2020 06:47
- Son Güncelleme: 16.02.2020 06:47
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