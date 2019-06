Günlük burç yorumları – 16 Haziran 2019 Pazar

YENGEÇ:

Anlatın ve paylaşın. Bu her zaman size iyi geliyor ancak bugünlerde iç dünyanıza dönmüş bir haliniz olduğu için bunu fark etmeyebiliyorsunuz. Maddi konularda istediğiniz başarı grafiğine kavuşmak için, her türlü donanıma sahipsiniz. Gücünüzü yükseltmek için bazı değerlerin önemli olduğunu kabul ediyor ve mütevazi olmak istemiyorsunuz. Hedefleriniz çok yüksek. Sahip olma duygunuzu, had safhalarda yaşayabilirsiniz. Bugün, kendinize güveniyorsunuz.