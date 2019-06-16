Günlük burç yorumları – 16 Haziran 2019 Pazar
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 16 Haziran Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Sevdiklerinize yardım edin ve bunu istediğiniz kadar, zevkle yapın ancak en çok kendinize sorumlu olduğunuzu unutmayın. Bugün, Güneş ve Ay'dan olumlu etkiler alıyorsunuz. Sosyal ve kişisel yaşamınızda istediğiniz enerjiyi yakalarken, partnerinizle birlikte ortak çalışmalara katılacaksınız. Grup çalışmalar ve toplu organizasyonlar için her türlü girişimciliğinizi kullanacaksınız. Motivasyon gücünüzü oldukça yüksek. Yolculuklar söz konusu olacaktır.
BOĞA:
Duygusal konularınızla yüzleşmeniz gereken bir gün. Olayların artık bittiğini kabul eder ve adeta film gibi izlerseniz bulutlar dağılacaktır. Ailenizin bazı masraflarına katkıda bulunmak isteyebilirsiniz. Kendi gücünüzü sevdiklerinizle paylaşmak niyetindesiniz. Sevdiklerinizle ortak kararlar alacaksınız. Özellikle baba menşeli olayların gündem kazanması sonucunda; bazı sorumluluklarınız artacak, çeşitli parasal konular ve olaylar, gün içinde yerlerini alacaktır.
İKİZLER:
Bugünlerde kendinizi enerjik hissedebilirsiniz ancak çevrenizin bu enerjiye uyum sağlayamadığını fark ederek sıkılabilirsiniz. Yakın dostlarınızdan alacağınız haberler, sizin için oldukça sevindirici olacaktır. Orijinal fikirli kişilerden hoşlanıyorsunuz. Partnerinizle macera hissi yaşamak istiyor ve, birlikte yeni ve ortak kararlar alıyorsunuz. Fikir ayrılıklarına düşmek istemiyorsanız, seçeceğiniz konuların aynı paralellikte olmasına dikkat etmelisiniz.
YENGEÇ:
Anlatın ve paylaşın. Bu her zaman size iyi geliyor ancak bugünlerde iç dünyanıza dönmüş bir haliniz olduğu için bunu fark etmeyebiliyorsunuz. Maddi konularda istediğiniz başarı grafiğine kavuşmak için, her türlü donanıma sahipsiniz. Gücünüzü yükseltmek için bazı değerlerin önemli olduğunu kabul ediyor ve mütevazi olmak istemiyorsunuz. Hedefleriniz çok yüksek. Sahip olma duygunuzu, had safhalarda yaşayabilirsiniz. Bugün, kendinize güveniyorsunuz.
ASLAN:
Bazı istekleriniz, istediğiniz zamanda olmayabilir. Bu süreçte sabırlı olurken mutlu da olmayı öğreneceksiniz. Zamanla iyi geldiğini göreceksiniz. Güçlü enerjinizi hem kendiniz, hem de çevreniz hissediyor. Yapacağınız her şeyi, önceden tasarlamalısınız. Spontone işlerden hoşlanmanıza rağmen, sosyal enerjinizi bazen yanlış kullanabiliyorsunuz. Çılgınlıktan uzak kalmanızda fayda var. Bugün, aşkla ilgili sıra dışı duygular kapınızı çalabilir. Dikkatli olmalısınız.