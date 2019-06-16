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Adile Naşit'in 60 yıl önceki fotoğrafı hayrete düşürdü

Adile Naşit Yeşilçam'ın unutulmazları arasına adını yazdırmayı başaran efsaneler arasında yer alıyor. 1930'da İstanbul'da dünyaya gelen Adile Naşit, 'anne' karakterleri herkes tarafından hayranlıkla izlendi. Özellikle Hababam Sınıfı serisinin 'Hafize Ana'sı olarak hafızalara kazınan Adile Naşit'in yıllar önceki fotoğrafı ortaya çıktı. Adile Naşit, 20'li yaşlarında çektirdiği bir fotoğrafla gündeme oturdu.

16.06.2019 07:21 - Son Güncelleme: 16.06.2019 07:24
Adile Naşit'in 60 yıl önceki fotoğrafı hayrete düşürdü

Adını altın harflerle Yeşilçam'ın efsaneleri arasına yazdıran Adile Naşit, gündeme oturdu. Adile Naşit'in yıllar önceki fotoğrafının ortaya çıkması ile herkes şaşkına döndü. Yeşilçam'ın 'toton annesi', Hababam Sınıfı'nın 'Hafize Ana'sı Adile Naşit, 60 yıl önceki fotoğrafıyla olay oldu.

Adile Naşit'in 60 yıl önceki fotoğrafı hayrete düşürdü

Sadri Alışık

Adile Naşit'in 60 yıl önceki fotoğrafı hayrete düşürdü

Nevra Serezli

Adile Naşit'in 60 yıl önceki fotoğrafı hayrete düşürdü

Aydemir Akbaş

Adile Naşit'in 60 yıl önceki fotoğrafı hayrete düşürdü

Kartal Tibet

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