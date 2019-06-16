Adile Naşit'in 60 yıl önceki fotoğrafı hayrete düşürdü

Adile Naşit Yeşilçam'ın unutulmazları arasına adını yazdırmayı başaran efsaneler arasında yer alıyor. 1930'da İstanbul'da dünyaya gelen Adile Naşit, 'anne' karakterleri herkes tarafından hayranlıkla izlendi. Özellikle Hababam Sınıfı serisinin 'Hafize Ana'sı olarak hafızalara kazınan Adile Naşit'in yıllar önceki fotoğrafı ortaya çıktı. Adile Naşit, 20'li yaşlarında çektirdiği bir fotoğrafla gündeme oturdu.

16.06.2019 07:21 - Son Güncelleme: 16.06.2019 07:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





