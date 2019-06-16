Babalar Günü mesajları! 2019 en yeni ve resimli Babalar Günü kutlama mesajları ve sözleri burada!

• Babam olduğun için çok mutluyum, sahip olduğum en iyi baba ve arkadaşsın. Babalar günün kutlu olsun babacım.

• Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.

• Varlığıyla bize güven ve huzur veren biricik babalarımızın babalar günü kutlu olsun.

• Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.