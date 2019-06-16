Babalar Günü mesajları! 2019 en yeni ve resimli Babalar Günü kutlama mesajları ve sözleri burada!
Babalar Günü mesajları burada! Adalet, paylaşma, sevgi, saygı ve hayat değerlerini öğrendiğimiz, toplumun kültür simgesi babalarımızı sadece özel günlerde değil, tüm zamanlarda hatırlayıp, onlara hoşgörümüzü ve minnetimizi göstermek bizim en büyük görev ve sorumluluklarımızdandır. İşte 16 Haziran Babalar Günü ile ilgili en güzel sözler ve resimli mesajlar...
Babalar Günü sözleri ve mesajları, babalarımızı onurlandırmak adına güzel bir jest olacaktır. Deneyim ve bilgi birimleriyle bizlere her zaman yol gösterici olan babalarımız, aile değerlerimizin korunmasında ve gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol üstlenmişlerdir. Bu özel günde hediyelerin arasına küçük bir not olarak sıkıştırılabilecek ya da mesaj olarak gönderilebilecek en güzel Babalar Günü sözleri ve mesajları sizler için derledik. İşte anlamlı ve resimli 2019 Babalar Günü mesajları...
• Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş babacım. Babalar günün kutlu olsun.
• Koklanacak gül, açılacak gonca, yaşanacak hayat ve alınacak nefes olan sevgili babam. İkliminden tasasızlık, sevginden cesaret ve gözlerinden esaret aldığım günleri hep yaşamak isterim. Babalar gününü en içten dileklerimle kutlarım.
• Başımızın tacı babalarımızın yaşam boyu mutlulukları temennisi ile babalar gününüz kutlu olsun.
• Babam olduğun için çok mutluyum, sahip olduğum en iyi baba ve arkadaşsın. Babalar günün kutlu olsun babacım.
• Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.
• Varlığıyla bize güven ve huzur veren biricik babalarımızın babalar günü kutlu olsun.
• Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.
• Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven babam, sana layık olmak için yaşıyorum. Babalar günün kutlu olsun.
• Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun. . . Babalar günün kutlu olsun.
• Huzur ve dert ortağım babalar günün kutlu olsun.