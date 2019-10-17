Eğer Türkler... İngiliz komutandan Türkler ile ilgili tarihi sözler!
Türkler ile ilgili tarihi sözler! Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor. YPG/PKK'nın bütün teröristlerin temizlenmesi hedefleniyor. Bu bağlamda Türk ordusu çok hızlı bir şekilde ilerleme gösteriyor. Ünlü düşünürlerin Türkler için söylediği sözler ise sosyal medyayı bayahı salladı.
Türk'ün şevkat ve insaniyet duygusunu inkar mümkün değildir. Bu duygu insanı atalete sevk edip sefaleti artırmakla beraber, teşkilatı düzensiz bir toplumun bir derdine tek çare demektir. Türk ırkının soyluluğunu gösteren diğer duygular, yani en küçük iyiliklere karşı besledikleri minnet ve şükran duygusu, ölmüşlere karşı besledikleri minnet ve şükran duygusu, ölmüşlere karşı besledikleri minnet ve şükran duygusu ... büyük bir nezaketle yapılan konukseverlik adeti ve hayvanlara saygı alışkanlığı gibi faziletlerin inkarı da mümkün değildir. Edmondo De AMICIS