Günlük burç yorumları! Ay tutulmasının burçlara etkileri neler olacak? – 15 Temmuz 2019 Pazartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 15 Temmuz Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
Öncelikle neler yapmamalıyız?
Gerilimi yüksek olan kişilerden uzak durun.
Karamsar ve depresif duygularınızı fark edin ve müdahale edin.
Emin olmadığınız hiçbir düşüncenin, kişinin arkasından körü körüne gitmeyin.
Değişime direnmeyin. Bu süreç hepimizde dönüşümleri tetikleyecek.
Geçmişe duyduğunuz özlemi, pişmanlığı düşünmekten uzaklaşın.
Eşinizle, sevgilinizle sorunlarınızı çözmek için aceleci davranmayın.
Kararlarınıza mantığınızın eşlik etmesine izin verin.
Ani iş değişikliği ya da taşınma kararı almayın.
Ruhsal olarak kendinizi sıkışmış hissettiğiniz anlarda sevdiklerinizle vakit geçirin.
Maddi harcamalarınızı kısıtlayın, tasarrufa yönelin.
Doğayla daha çok zaman geçirin. Suyun, toprağın iyi gelmeyeceği hiçbir şey yoktur.
İçinizin mutluluktan ya da öfkeden dolup taştığı anlarda boş bir kağıda duygularınızı yazın. Nedenlerinin, sonuçlarının kendi içinizde muhasebesini yapın. Tutulmadan dolayı gerilen gökyüzü, normal seyrinde giden konuların bile akışını değiştirebilir.
İyileşmek, yenilenmek, dönüşmek; her şey sizin elinizde.
Yeter ki kendinizi sevin ve kendinize inanın.
KOÇ
Huzurunuzu korumak için çaba harcayabilirsiniz. Çevrenizde size keyif veren insanları toplayabilir ya da keyif veren organizasyonlara katılabilirsiniz. Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz duygusal ihtiyaçlarınızı, ortak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Bugün, Ay'ın bulunduğu konum, organizasyon çalışmalarınıza daha çok ağırlık vermenizi öneriyor.
BOĞA
Aşk ilişkilerinizde göstereceğiniz koruyucu tavır partnerinizle çekişme yaşamanıza sebebiyet verebilir. Bu yüzden üslubunuza dikkat edin. Bugün entelektüel konularda kendinizi son derece aktif ve çok başarılı hissediyorsunuz. Çevrenizde özel dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Kimseyi kırmayın!