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Günlük burç yorumları! Ay tutulmasının burçlara etkileri neler olacak? – 15 Temmuz 2019 Pazartesi

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 15 Temmuz Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

15.07.2019 11:15 - Son Güncelleme: 15.07.2019 11:20
Günlük burç yorumları – 15 Temmuz 2019 Pazartesi

Ay tutulmasına gün sayarken, belli başlı konulara çok daha fazla mesai harcamaya başlayacağız.
2 Temmuz'da yaşadığımız ve ülkemizden gözlemlenmeyen Güneş tutulmasının ardından, 16 Temmuz gecesi ülkemizden de gözlemlenecek toprak burcunda bir Ay tutulması yaşayacağız.

Günlük burç yorumları – 15 Temmuz 2019 Pazartesi

Öncelikle neler yapmamalıyız?
Gerilimi yüksek olan kişilerden uzak durun.
Karamsar ve depresif duygularınızı fark edin ve müdahale edin.
Emin olmadığınız hiçbir düşüncenin, kişinin arkasından körü körüne gitmeyin.
Değişime direnmeyin. Bu süreç hepimizde dönüşümleri tetikleyecek.
Geçmişe duyduğunuz özlemi, pişmanlığı düşünmekten uzaklaşın.
Eşinizle, sevgilinizle sorunlarınızı çözmek için aceleci davranmayın.
Kararlarınıza mantığınızın eşlik etmesine izin verin.
Ani iş değişikliği ya da taşınma kararı almayın.

Günlük burç yorumları – 15 Temmuz 2019 Pazartesi

Ruhsal olarak kendinizi sıkışmış hissettiğiniz anlarda sevdiklerinizle vakit geçirin.
Maddi harcamalarınızı kısıtlayın, tasarrufa yönelin.
Doğayla daha çok zaman geçirin. Suyun, toprağın iyi gelmeyeceği hiçbir şey yoktur.
İçinizin mutluluktan ya da öfkeden dolup taştığı anlarda boş bir kağıda duygularınızı yazın. Nedenlerinin, sonuçlarının kendi içinizde muhasebesini yapın. Tutulmadan dolayı gerilen gökyüzü, normal seyrinde giden konuların bile akışını değiştirebilir.
İyileşmek, yenilenmek, dönüşmek; her şey sizin elinizde.
Yeter ki kendinizi sevin ve kendinize inanın.

Günlük burç yorumları – 15 Temmuz 2019 Pazartesi

KOÇ

Huzurunuzu korumak için çaba harcayabilirsiniz. Çevrenizde size keyif veren insanları toplayabilir ya da keyif veren organizasyonlara katılabilirsiniz. Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz duygusal ihtiyaçlarınızı, ortak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Bugün, Ay'ın bulunduğu konum, organizasyon çalışmalarınıza daha çok ağırlık vermenizi öneriyor.

Günlük burç yorumları – 15 Temmuz 2019 Pazartesi

BOĞA

Aşk ilişkilerinizde göstereceğiniz koruyucu tavır partnerinizle çekişme yaşamanıza sebebiyet verebilir. Bu yüzden üslubunuza dikkat edin. Bugün entelektüel konularda kendinizi son derece aktif ve çok başarılı hissediyorsunuz. Çevrenizde özel dostlarınızın fikirlerine karşı ilgisiz davranabilir ve kendi düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Kimseyi kırmayın!

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