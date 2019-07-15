Günlük burç yorumları! Ay tutulmasının burçlara etkileri neler olacak? – 15 Temmuz 2019 Pazartesi

Ruhsal olarak kendinizi sıkışmış hissettiğiniz anlarda sevdiklerinizle vakit geçirin.

Maddi harcamalarınızı kısıtlayın, tasarrufa yönelin.

Doğayla daha çok zaman geçirin. Suyun, toprağın iyi gelmeyeceği hiçbir şey yoktur.

İçinizin mutluluktan ya da öfkeden dolup taştığı anlarda boş bir kağıda duygularınızı yazın. Nedenlerinin, sonuçlarının kendi içinizde muhasebesini yapın. Tutulmadan dolayı gerilen gökyüzü, normal seyrinde giden konuların bile akışını değiştirebilir.

İyileşmek, yenilenmek, dönüşmek; her şey sizin elinizde.

Yeter ki kendinizi sevin ve kendinize inanın.