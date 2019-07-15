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Timsah ve jaguarın inanılmaz karşılaşması nefesleri kesti! İşte acımasız savaş

Brezilya'nın yağmur ormanlarında karşı karşıya gelen, ormanın en yırtıcı iki yaratığı arasındaki korkunç mücadeleyi vahşi yaşam fotoğrafçısı Paul Goldstein'in Kenya'daki Masai Mara ulusal parkında çekildi. Karşılaşmayı izleyenler ise gözlerini bu görüntülerden alamıyor. İşte vahşi yaşamın iki acımasız hayvanının bir o kadar acımasız savaşı... Suda inanılmaz başarılı şekilde yüzebilen jaguarlar, suyun içinde ve dışında savaşabilme yeteneğine de sahipler

15.07.2019 12:20 - Son Güncelleme: 15.07.2019 12:21
Timsah ve jaguarın inanılmaz karşılaşması nefesleri kesti! İşte acımasız savaş

Ormanın en korkutucu iki yırtıcısı arasındaki dehşet veren mücadele, böyle görüntülendi... Suda inanılmaz başarılı şekilde yüzebilen jaguarlar, suyun içinde ve dışında savaşabilme yeteneğine de sahipler.

Timsah ve jaguarın inanılmaz karşılaşması nefesleri kesti! İşte acımasız savaş

Bu kez kendisine av olarak bir timsahı seçen dev kedi, suyun içerisinde süren mücadelenin ardından rakibini mağlup edip, çenesiyle boynundan tutarak sudan çıkardı ve avını afiyetle yedi

Timsah ve jaguarın inanılmaz karşılaşması nefesleri kesti! İşte acımasız savaş
Timsah ve jaguarın inanılmaz karşılaşması nefesleri kesti! İşte acımasız savaş
Timsah ve jaguarın inanılmaz karşılaşması nefesleri kesti! İşte acımasız savaş
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