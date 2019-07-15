Timsah ve jaguarın inanılmaz karşılaşması nefesleri kesti! İşte acımasız savaş

Brezilya'nın yağmur ormanlarında karşı karşıya gelen, ormanın en yırtıcı iki yaratığı arasındaki korkunç mücadeleyi vahşi yaşam fotoğrafçısı Paul Goldstein'in Kenya'daki Masai Mara ulusal parkında çekildi. Karşılaşmayı izleyenler ise gözlerini bu görüntülerden alamıyor. İşte vahşi yaşamın iki acımasız hayvanının bir o kadar acımasız savaşı... Suda inanılmaz başarılı şekilde yüzebilen jaguarlar, suyun içinde ve dışında savaşabilme yeteneğine de sahipler

15.07.2019 12:20 - Son Güncelleme: 15.07.2019 12:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





