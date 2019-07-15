'2030'dan gelen adam Noah'ın kimliği ortaya çıktı! Bakın kimmiş
Daha önce 2030 yılından geldiğini iddia eden ve bir takım açıklamalarda bulunan Noah'nın adını duymuşsunuzdur. Birçok zaman yolcusu çıktı ama Noah, yalan dedektörüyle kendini ispatlamaya çalışmıştı. Noah kehanetlerini bir bir sıralamaya devam ederken tüm tahminleri gerçekleşmişti. Noah şimdi de bir başka konu ile gündemde. Kendisinin 'Noah' olduğunu öne süren bir YouTuber ortaya çıktı ve zaman yolculuğu hakkında şoke eden iddialarda bulundu. İşte Dennis Bel adlı YouTuber'ın o iddiaları...
15.07.2019 09:51
- Son Güncelleme: 15.07.2019 09:58
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