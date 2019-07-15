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'2030'dan gelen adam Noah'ın kimliği ortaya çıktı! Bakın kimmiş

Daha önce 2030 yılından geldiğini iddia eden ve bir takım açıklamalarda bulunan Noah'nın adını duymuşsunuzdur. Birçok zaman yolcusu çıktı ama Noah, yalan dedektörüyle kendini ispatlamaya çalışmıştı. Noah kehanetlerini bir bir sıralamaya devam ederken tüm tahminleri gerçekleşmişti. Noah şimdi de bir başka konu ile gündemde. Kendisinin 'Noah' olduğunu öne süren bir YouTuber ortaya çıktı ve zaman yolculuğu hakkında şoke eden iddialarda bulundu. İşte Dennis Bel adlı YouTuber'ın o iddiaları...

15.07.2019 09:51 - Son Güncelleme: 15.07.2019 09:58
'2030'dan gelen adam Noah'ın kimliği ortaya çıktı! Bakın kimmiş

2030 yılından geldiğini iddia eden zaman yolcusu Noah sık sık gelecekte yaşanacağını öne sürdüğü olaylar hakkında insanları videolarla bilgilendiriyor.

'2030'dan gelen adam Noah'ın kimliği ortaya çıktı! Bakın kimmiş

Zaman yolcusunun gerçek kimliği ve gelecekten gelip gelmediği konuları uzun bir süredir tartışma konusu.

'2030'dan gelen adam Noah'ın kimliği ortaya çıktı! Bakın kimmiş

Geçtiğimiz cumartesi günü 16 yaşındaki YouTuber Denis Bel, zaman yolcusu Noah karakterini kendisinin canlandırdığını ve bu saçma karakteri canlandırmaya daha fazla devam edemeyeceğini öne sürdü.

'2030'dan gelen adam Noah'ın kimliği ortaya çıktı! Bakın kimmiş

Noah'ın yaşamında yarattığı etkiyi anlatan Denis Bel, sürekli olarak deşifre olma baskısı altında yaşadığını ve artık gerçekleri anlatmanın zamanı geldiğini söyledi.

'2030'dan gelen adam Noah'ın kimliği ortaya çıktı! Bakın kimmiş

Bel, zaman yolcusu Noah'ı canlandırmak için ApexTV'nin kendisi ve ailesi ile gizlilik anlaşması imzaladığını, anlaşmanın şartı olarak kimliğini gizli tutması gerektiğinden bahsetti.

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