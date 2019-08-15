TC kimlik numarasındaki büyük sır! Meğer basit bir sayı değilmiş...

Pek çoğumuzun hali hazırda kullandığı nüfus cüzdanı yerine geçecek olan çipli kimlik kartlarının dağıtımına tüm hızıyla devam ediliyor. Kimlik kartlarının üzerinde bulunan en önemli bilgi ise hiç kuşkusuz T.C Kimlik numaraları... TC Kimlik Numarası diye adlandırdığımız bu numaralar aslında altında büyük bir gizem barındırıyor. Birçok kişisel veriyi bünyesinde barındıran yeni çipli kimlik kartlarında büyük bir sır daha var. T.C. Kimlik Numarası aslında hakkınızdaki her şeyi ortaya koyuyor. İşte kimlik kartlarındaki büyük sır...

15.08.2019 12:12 - Son Güncelleme: 15.08.2019 12:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





