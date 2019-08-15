TC kimlik numarasındaki büyük sır! Meğer basit bir sayı değilmiş...
Pek çoğumuzun hali hazırda kullandığı nüfus cüzdanı yerine geçecek olan çipli kimlik kartlarının dağıtımına tüm hızıyla devam ediliyor. Kimlik kartlarının üzerinde bulunan en önemli bilgi ise hiç kuşkusuz T.C Kimlik numaraları... TC Kimlik Numarası diye adlandırdığımız bu numaralar aslında altında büyük bir gizem barındırıyor. Birçok kişisel veriyi bünyesinde barındıran yeni çipli kimlik kartlarında büyük bir sır daha var. T.C. Kimlik Numarası aslında hakkınızdaki her şeyi ortaya koyuyor. İşte kimlik kartlarındaki büyük sır...
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün uzun yıllar sürdürdüğü çalışmaları sonucu hayata geçirdiği Mernis uygulaması ile her vatandaşa bir vatandaşlık numarası verilmiştir... TC Kimlik Numarası diye adlandırdığımız bu numaralar aslında altın büyük bir gizem barındırıyor.