Günlük burç yorumları – 14 Temmuz 2019 Pazar
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 14 Temmuz Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Uzmanlık alanı geliştirmeye kadar her konuda başarılı olacağınız bir süreçtesiniz. Eğitimsel konularda kendinizi geliştirerek huzurlu hissedebilirsiniz. Düşmanlarınızın farkındasınız, bazılarınızın bekledikleri pozisyon olan bu durum, kendi gücünüzün farkında olmanıza yarayacak. Bulunacağınız ortamlarda ışıltılı olmanızdan kaynaklanan bir kalabalık topluluğu sürekli sizi takip edecek. Bazılarınız bu durumdan rahatsız olabilirsiniz. Fakat siz kimseyi yargılamadan kendi yolunuza devam etmelisiniz.
BOĞA:
Geçmişten gelen destekleriniz yerini kendi ayaklarınız üzerinde durmaya bırakabilir. Hayata bakış açısınızı yeniden keşfedeceğiniz günlerdesiniz. Çevrenizde gelişen olaylara karşı oldukça temkinli hareket etmek zorunda kalıyorsunuz. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığını görmekten son derece mutlusunuz. Duygusal çelişkilerden uzak kalmalısınız. Yaşadığınız olayları düşündüğünüz zaman, kafanız karışabilir. Kazançlarınız konusunda, elde ettiğiniz avantajları doğru kullanmalısınız.
İKİZLER:
Zamanınızı sizi eleştiren, dedikodunuzu yapan kişilere vermek yerine evinizin iç dekorasyonuna yönlendirerek huzuru bulabilirsiniz. Ay karşıt burcunuzda ilerlerken, duygusal olayları gündeme getirecek. İkili ilişkilerinizde yaşadığınız karmaşanın içsel çatışmalara neden olması, sizi aşan şeyler. Birlikteliğinizde kişisel hırsınızın ön plana çıkmasından, partneriniz rahatsız olabilir. Güçlü bir enerjiniz var ve olaylara hemen hakim olabiliyorsunuz.
YENGEÇ:
Üzerinizde baskı hissettiğiniz ve açmazda olduğunuzu düşündüğünüz konularda beklemediğiniz yerden gelecek bir yardım eli ile çok ferahlayabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda son derece etkileyici davranışlarınız sayesinde oldukça ilgi göreceksiniz. İletişim konusunda beceriniz sizi olumlu kılarken, etkileyici konuşmalarınızla bulunduğunuz gruplarda ikna edici özellikleriniz ön plana çıkacak. Bireyselliğiniz ikinci planda kalacak, daha çok toplumsal çalışmalar içinde bulunacaksınız.
ASLAN:
Hayatınızda radikal kararlar alarak yolunuza devam edebilirsiniz. Gemileri yakmadan önce düşünerek karar vermenizde fayda var.İş yaşantınızda bir çok rakiple karşı karşıya kalmanız, sizi yıldırmayacak. Ortak çalışma içinde olacağınız kişilerin kişisel yeteneklerinizi kendi menfaatlerinizle birleştireceksiniz. İnatçı yönleriniz ve tavırlarınız birlikte çalıştığınız kişilere kök söktürebilir Çünkü iş konusunda sistemli yapınız, iş birliği içinde olduğunuz kişileri canlarından bezdirebilirsiniz.