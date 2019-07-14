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Doktorlar şoke oldu! Ellerinde başladı tüm vücudunu sardı! İnanılmaz olay görenler hayrete düştü

Dünyanın bilinmeyen hastalıklarını sizler için araştırdık. Doktorların çaresiz kaldığı vakalar insanları adeta şoke ediyor. Bu bağlamda bu hastalıkların tedavi yöntemleri ise oldukça merak ediliyor. Çevrenizde yeni yeni görmeye başladığınız hastalıklar, doğuştan gelen ya da bir kaza sonrası oluşan hasar gibi düşünülüyor ancak gerçekler öyle değil. Dünyadaki en ilginç hastalıklar. Dünyada öyle çok hastalık var ki çoğu insan tarafınca bilinmiyor. İnsanlar birbirinden ilginç hastalıklar ile uğraşıyor.

14.07.2019 10:17 - Son Güncelleme: 14.07.2019 10:17
Doktorlar şoke oldu! Ellerinde başladı tüm vücudunu sardı! İnanılmaz olay görenler hayrete düştü

Dünya üzerinde rastlanan birbirinden ilginç hastalıklara çok şaşıracaksınız!

6 SAATTE 232 DİŞİ ÇEKİLDİ

Hindistan'da şiddetli ağrı şikayetiyle dişçiye giden gencin ağzından 6 saat süren operasyonla tam 232 küçük diş çıkarıldı.

Doktorlar şoke oldu! Ellerinde başladı tüm vücudunu sardı! İnanılmaz olay görenler hayrete düştü

Mumbai'de yaşanan ve dünya dişçilik tarihine geçecek olay, Maharashtrayan eyaletinin Buldhana bölgesinde yaşayan 17 yaşındaki Ashik Gavai'nin sağ alt çenesindeki ağrı üzerine ailesi tarafından doktora götürülmesiyle başladı.

Doktorlar şoke oldu! Ellerinde başladı tüm vücudunu sardı! İnanılmaz olay görenler hayrete düştü

Doktor Sunanda Dhivare ve operasyona katılan doktorların, dişçilik tarihi açısından önemli gördükleri bu operasyon için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurmayı düşündükleri belirtildi.

Doktorlar şoke oldu! Ellerinde başladı tüm vücudunu sardı! İnanılmaz olay görenler hayrete düştü

Gencin dişindeki rahatsızlığın, bir tür kompleks diş tümörü olarak adlandırılan ''odontoma'' olduğu bildirildi.Bu hastalık kişinin yemekleri öğütmesinde ve yutkunmasında ciddi zorluklara neden oluyor.

Doktorlar şoke oldu! Ellerinde başladı tüm vücudunu sardı! İnanılmaz olay görenler hayrete düştü

Hindistan'da sıra dışı görünümlü bebek ülkeyi adeta kasıp kavurdu. Nadir bulunan bir hastalık nedeniyle küçük kafaya ve büyük gözlere sahip bebek, ülkenin ruhani lideri Buda'ya benzetilmesiyle geniş yankı uyandırdı.

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