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Ormanda öyle bir şey yaptı ki! YouTube videosu milyonlar izlendi

YouTube videoları izlemek son yıllarda milyonlarca internet kullanıcısı için vazgeçilmez aktivitelerden bir tanesi. Her gün yeni bir içerikle karşımıza çıkan YouTuber'lar birbirinden eğlenceli videolarla izleyicilerini şaşırtıyor. youTube'ta en çok izlenen kanallardan bir tanesi de Primitive Technology sayfası. Çektiği videolarla milyonları kendine hayran bırakan bu genç, bu kez ormanda yaptıklarıyle yok artık dedirtti. Milyonlarca takipçisi olan 'Primitive Technology' sayfası yine ilginç bir işe imza attı. İşte YouTube'ta izlenme rekorları kıran o videonun içeriği...

14.07.2019 09:16 - Son Güncelleme: 14.07.2019 09:17
Ormanda öyle bir şey yaptı ki! YouTube videosu milyonlar izlendi

Primitive Technology Idea sayfasıyla Youtube'da müthiş işlere imza atan genç, bu defa yaptıklarıyla yok artık dedirtti.

Milyonlarca takipçisi olan 'Primitive Technology' sayfası bu kez ormanda çekilen bir video ile izlenme rekorları kırdı.

Ormanda öyle bir şey yaptı ki! YouTube videosu milyonlar izlendi

İşe yarı oyulmuş bir kütük parçasından bir çeşit musluk yaparak başladı.

Ormanda öyle bir şey yaptı ki! YouTube videosu milyonlar izlendi

Bunu dereye kurdum ve suyu içinden akıttı.

Ormanda öyle bir şey yaptı ki! YouTube videosu milyonlar izlendi
Ormanda öyle bir şey yaptı ki! YouTube videosu milyonlar izlendi
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