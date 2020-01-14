Uçak tuvaletinde şoke eden rezalet! Ünlü isim böyle paylaştı
ABD'li plaj voleybolu yıldızı Stafford Slick, uçakta seyahat ederken yaşadığı ilginç olayı, sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü sporcu rezalet anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.Uçakta seyahat ederken, tuvalete yakın bir koltuğa oturan ünlü sporcu, 10 dakika boyunca tuvaletin önünde bekleyen kadınları videoya çekmeye başladı. Sabırsızlıkla tuvaletin boşalmasını bekleyen yolcular ise gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Slick'in paylaşıma takipçileri büyük tepki gösterdi.
14.01.2020 08:54
- Son Güncelleme: 14.01.2020 08:57
Uçakta seyahat ederken, tuvalete yakın bir koltuğa oturan ünlü sporcu, 10 dakika boyunca tuvaletin önünde bekleyen kadınları videoya çekmeye başladı. Sabırsızlıkla tuvaletin boşalmasını bekleyen yolcular ise gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.
ÜNLÜ SPORCU STAFFORD SLICK'İN SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTIĞI GÖRÜNTÜ İZLEYENLERİ ŞOK ETTİ! TIKLA VE İZLE
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