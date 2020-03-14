Günlük burç yorumları – 14 Mart 2020 Cumartesi
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 14 Mart 2020 Cumartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Bugün, ailenizin ihtiyaçları karşısında sınırlarınızı zorlayabilirsiniz. Onların problemlerinin canınızı sıkmasını istemiyorsunuz. Mantık ağırlıklı düşüncelerden yola çıkarak, çözümleyici noktaları bulacaksınız.. Sezgisel gücünüz çok yoğun. Duygusal ilişkilerinizde olumlu bir hareketlenme söz konusu.
Parasal işleriniz ve borçlarınızı ödeme planına sokmak için oldukça uygun bir gün. Borçlarınızı bitirmek ve dışarıya bağımlılığınızı sonlandırabilirsiniz. Kaygılı biri olmasan da son günlerde yaşadığın aksilikler seni kırılgan yapabilir. Kötümser bir ruh halinde olmak istemiyorsun.
BOĞA:
Yaşam kalitenizi arttırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olumlu etkileyecek ve kendinizi rahat hissedeceksiniz. Yakın çevrenizle birlikte ortak aktiviteler ve eğlenceli geziler, gündeme gelecektir. Bugün, hayallerinizi arkadaşlarınızla paylaşmak isteyebilirsiniz.. Fakat eleştirilere karşı açık değilsiniz.
Hem iş hem de aşk hayatınızda dikkatli olmanız gereken bir dönemdesiniz. İnsanların iyi yönlerine odaklanın ve bugünlerde fazlaca eleştirel olmaktan kaçının. Bugün çalışmalarının yavaşladığını düşünüyorsun. Aldığın özel bir mesaj, önemli bir fırsatın habercisi olabilir.
İKİZLER:
Organizasyonlar ve iş birlikleri önem kazanıyor. İdealist tavırlarınızı başkalarına ters gelebilir fakat onları her konuda ikna edebileceksiniz. Sizden olumlu şekilde etkilenmeleri sizin lehinize gelişiyor. Karşıt ilişkilerinizde kendi gücünüzün farkındasınız ve olayları farklı bir şekilde ele almayı iyi biliyorsunuz.
Geleceğinizi tasarlamak için uygun bir gün. Eğitim ya da size katkı sağlayacak herhangi bir konuda alacağınız kararlarda evrensel olarak destekleneceksiniz. Hayatın en ummadığın anda sana güzel fırsatlar sunması, mutlu uyanmanın en büyük sebebi oluyor.
YENGEÇ:
Ani gelişen olaylara karşı temkinli ve belirgin bir tavır içindesiniz. Özgürlükçü yapınızın daha fazla ortaya çıkacağı bir gün.. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi daha iyi hissediyor olmanız, onlarla daha sık görüşmenize neden oluyor. Çevrenizde orijinal fikirlere önem verdiğiniz için, arkadaş seçimleriniz de bu yönde oluyor.
Mesleki veya kariyer odaklı tutkularınızın peşinden gidiyordunuz. İkisini de dengeye oturtmak isteseniz de partnerinizin tepkisine şaşırarak çözümlemeye çalışabilirsiniz. Bugün yapman gereken işler fazla olabilir. Bugün önüne çıkan fırsatları ikinci bir defa düşünmeden kabul etme.
ASLAN:
Düşündüğünüz olayları çevrenizle paylaşmaktan zevk alacağınız bir gün. İletişim konusunda oldukça başarılı bir grafik çiziyorsunuz. Venüs Balık burcunda ilerlerken, yakın ilişkilerinize renkli fakat dağınık bir hava verebilir. İlgi alanlarınız çok fazla ve geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Tercihlerinizi doğru yapmalısınız.
İş dengesini sağlayın ve kendinizi üstlerinize karşı verimli ifade edin. İkili ilişkiler konusunda konuşmalarınız farklı anlaşılabilir. Partneriniz tarafından kıskanılabilirsiniz. Bazı konuşmaların içeriğini öğrenmek için çaba sarf edebilirsin. Sevgilinin bazı konulardaki inatçı tavırları seni düşündürebilir.