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Günlük burç yorumları – 14 Ağustos 2019 Çarşamba

Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 14 Ağustos Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

14.08.2019 09:50 - Son Güncelleme: 14.08.2019 09:50
Günlük burç yorumları – 14 Ağustos 2019 Çarşamba

KOÇ:

Ailede bazı dengelerin gündem kazanması söz konusu. Bugün sorumluluk duygusu içinde hareket ediyor ve değer yargılarınızı gözden geçirmek istiyorsunuz.. Zor olanı seçmek sizin tarzınız ve sabırlı yönlerinizi ortaya çıkarmalısınız. Atılımlarınız ve hedefleriniz konusunda isabetli davranışlar içindesiniz. Duygusallığınızı denetlemelisiniz.

Günlük burç yorumları – 14 Ağustos 2019 Çarşamba

BOĞA:

Ay sizin gibi sabit burç olan Kova'da ilerliyor ve sabit yapınıza kararlılık ve sistem ilave ediyor. Bugün düşüncelerinizi değiştirmek istemiyorsunuz. Duygusal yaşantınızla ilgili mantıklı kararlar alıyorsunuz. Uzun süredir yapmayı planladığınız aktiviteleri yaşama geçirmelisiniz Disiplinli davranışlarınız karşı tarafı olumlu etkiliyor.

Günlük burç yorumları – 14 Ağustos 2019 Çarşamba

İKİZLER:

Bugün bilgilerinizi sergileme konusunda oldukça başarılısınız. Maddesel konularda gerekli atılımlarınızı yapmalısınız. Düşündüğünüz olumsuz düşünceler yüzünden kafanızı karışıyor. Değişimlerinizi karşı tarafa yanlış yansıtıyorsunuz. Özellikle kelimelerinizi kullanırken, dikkatli olmak zorundasınız. Başarınızı gölgelemeyin.

Günlük burç yorumları – 14 Ağustos 2019 Çarşamba

YENGEÇ:

Ay kombinasyon burcunuzda ilerlerken, ilişkilerinize maddesel yaklaşıyorsunuz. Düşüncelerinizde karamsar davranışlar içinde olabilir ve kendinizi gereksiz üzebilirsiniz. Geçmişten kaynaklanan problemlerin ruhsal anlamda sizi baskı altında tuttuğunu hissediyorsunuz. Kinci özelliklerinizi ön plana çıkarmak isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları – 14 Ağustos 2019 Çarşamba

ASLAN:

Bugün çalışma yaşantınızla ilgili bazı pürüzler yaşayabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda hoşnutsuz durumlar söz konusu olabilir. Atılımlarınız için, gerekli sorumluluk duygusuna sahip olmanıza rağmen, çevresel koşulların kısıtlı olması nedeniyle, bazı zorluklar yaşıyorsunuz. Kronik rahatsızlığı olanlar, tedaviye başlamalıdırlar.

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