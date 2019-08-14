Günlük burç yorumları – 14 Ağustos 2019 Çarşamba

BOĞA:

Ay sizin gibi sabit burç olan Kova'da ilerliyor ve sabit yapınıza kararlılık ve sistem ilave ediyor. Bugün düşüncelerinizi değiştirmek istemiyorsunuz. Duygusal yaşantınızla ilgili mantıklı kararlar alıyorsunuz. Uzun süredir yapmayı planladığınız aktiviteleri yaşama geçirmelisiniz Disiplinli davranışlarınız karşı tarafı olumlu etkiliyor.