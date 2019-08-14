Günlük burç yorumları – 14 Ağustos 2019 Çarşamba
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 14 Ağustos Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
Ailede bazı dengelerin gündem kazanması söz konusu. Bugün sorumluluk duygusu içinde hareket ediyor ve değer yargılarınızı gözden geçirmek istiyorsunuz.. Zor olanı seçmek sizin tarzınız ve sabırlı yönlerinizi ortaya çıkarmalısınız. Atılımlarınız ve hedefleriniz konusunda isabetli davranışlar içindesiniz. Duygusallığınızı denetlemelisiniz.
BOĞA:
Ay sizin gibi sabit burç olan Kova'da ilerliyor ve sabit yapınıza kararlılık ve sistem ilave ediyor. Bugün düşüncelerinizi değiştirmek istemiyorsunuz. Duygusal yaşantınızla ilgili mantıklı kararlar alıyorsunuz. Uzun süredir yapmayı planladığınız aktiviteleri yaşama geçirmelisiniz Disiplinli davranışlarınız karşı tarafı olumlu etkiliyor.
İKİZLER:
Bugün bilgilerinizi sergileme konusunda oldukça başarılısınız. Maddesel konularda gerekli atılımlarınızı yapmalısınız. Düşündüğünüz olumsuz düşünceler yüzünden kafanızı karışıyor. Değişimlerinizi karşı tarafa yanlış yansıtıyorsunuz. Özellikle kelimelerinizi kullanırken, dikkatli olmak zorundasınız. Başarınızı gölgelemeyin.
YENGEÇ:
Ay kombinasyon burcunuzda ilerlerken, ilişkilerinize maddesel yaklaşıyorsunuz. Düşüncelerinizde karamsar davranışlar içinde olabilir ve kendinizi gereksiz üzebilirsiniz. Geçmişten kaynaklanan problemlerin ruhsal anlamda sizi baskı altında tuttuğunu hissediyorsunuz. Kinci özelliklerinizi ön plana çıkarmak isteyebilirsiniz.
ASLAN:
Bugün çalışma yaşantınızla ilgili bazı pürüzler yaşayabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda hoşnutsuz durumlar söz konusu olabilir. Atılımlarınız için, gerekli sorumluluk duygusuna sahip olmanıza rağmen, çevresel koşulların kısıtlı olması nedeniyle, bazı zorluklar yaşıyorsunuz. Kronik rahatsızlığı olanlar, tedaviye başlamalıdırlar.